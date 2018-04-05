Подготовить SEO текст под запросы

КопирайтингЗакрыт12 заявок211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1.     Срочная курьерская доставка букетов

Ключевые слова: доставка букета курьером, курьерская служба, доставка поМоскве и Московской области, день в день, экспрессдоставка.

2.     Срочная доставка корреспонденции

Ключевые слова: срочная доставка корреспонденции, заказать, вызвать курьера, доставка по Москве и Московской области, день в день, экспрессдоставка.

3.     Срочная доставка товара

Ключевые слова: срочная доставка товара, интернет-магазины, заказать курьера, Москва и Московская область, день в день, экспресс доставка.

4.     Срочная курьерская доставка день в день

Ключевые слова: курьерская служба,срочная курьерская доставка, Москва, Московская область, заказать доставку,

заказать, вызвать курьера, доставка день в день, срочная, дешевая доставка, экспресс доставка.

5.     Срочная курьерская доставка подарков

Ключевые слова: доставка подарков, Москва, Московская область, курьер,заказать курьера, заказать доставку подарка, курьерская служба.

6 лет назад
imoveton
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Написать статью

    $3

    Написать статью по видео  https://www.youtube.com/watch?v=e87cMxU1D4A с ключевым словом орехи. Не просто перевести видео в текст, а написать статью с подзаголовками , количество символов от 4000 до 10000 без пробелов, 100% уникальность, 100% грамотность. Придумать оригинальное название для ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужны авторы в: Спорт, Стройка, Электроника, Женская или Финансы

    $180

    [u]*Если проект висит, значит он актуален. Оставляйте заявки!*[/u] Приветствую уважаемые авторы! В молодую команду на постоянную основу очень нужны авторы, которые готовы регулярно и помногу писать в одной из тематик: Спорт, Стройка, Финансы, Женская (в т.ч. ...

    Копирайтинг47 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер (англ.язык)

    Нужен грамотный копирайтер, пишущий на английском языке. Тематика: вебразработка. Объем: 18 тыс. символов бп Срок: до 13.04 Тз: вышлю в личку Указывайте стоимость за тыс. символов и прикрепите примеры работ. Оплата прямо исполнителю.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Текст для видео

    Необходимо снять видео для сайта со специалистом, который будет рассказывать о себе и продавать свою бесплатную консультацию.  Рассказ будет длиться около 3 минут. Мы знаем о чем надо рассказать, какие моменты обязательно должны быть, но нам ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Текст для презентации по внедрению портала Sharepoint

    Необходимо сегодня-завтра, составить концепцию и написать текст для презентации по внедрению корпоративного портала Sharepoint.  От вас требуется минимальное понимание в данной теме. Либо умение быстро разобраться самим.  Так как у нас нет много времени на обсуждения текста. ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание SEO-текстов на английском

    Требуется грамотный  англоязычный копирайтер для написания 10 текстов на английском. Также нужно будет отредактировать несколько текстов. Подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю. Скидывайте ваши заявки, с обязательным указанием стоимости работы за 1000 збп

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад