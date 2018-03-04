imoveton

Иван imoveton

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$95
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Верстка "Главной" страницы

    $95

    На главной есть 3 компонента: Хедер, футер и все остальное (контент), что между ними. Важно, чтобы они были сверстаны по-отдельности, а не в одном файле, так как первые два используются на других страницах. ...

    BootstrapHTMLSCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Наполнить главную страницу SEO-текстом

    $4

    Необходимо наполнить главную страницу сайта SEO-текстом. Сайт посвящен курьерской службе. Всю необходимую информацию о принципе работы курьерской службы предоставим кандидату, а также "макет" сайта, где должен быть текст. Примерный объем текста на главной странице ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка страниц по макетам

    Требуется сверстать страницы для сайта курьерской службы.     Обязательно знание Vue js, в ТЗ есть функционал, сделать который без использования Vue проблематично.    На выходе: html файл с блоками на Vue js.  ...

    HTMLJavaScriptVue.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать плату для управления электросамокатом

    !Город Санкт-Петербург!  Разработать плату для управления электросамокатом по GPRS каналу.  Также в основные задачи платы входит:  - определение координат по GPS  - отправка информации по GPRS каналу на сервер (текущий вольтаж ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реверс-инжиниринг приложения на Android

    Нужно реализовать протокол обмена данных между блютуз замком и мобильным приложением. При этом есть стороннее Android приложение в котором уже реализован этот протокол, но нет исходников.  Можем предоставить замок и приложение.  г. Санкт-Петербург

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание SEO статей

    1. Курьерская служба доставки цветов  2. Курьерская доставка еды и продуктов на дом 3. Курьерская служба доставки по Москве и области 4. Рассчитать стоимость курьерской доставки 5. Курьерская доставка товаров для интернет-магазинов ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подготовить SEO текст под запросы

    1.     Срочная курьерская доставка букетов Ключевые слова: доставка букета курьером, курьерская служба, доставка поМоскве и Московской области, день в день, экспрессдоставка. 2.     Срочная доставка корреспонденции Ключевые слова: срочная доставка корреспонденции, заказать, вызвать курьера, доставка ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оптимизация 20 стр. и их оптимизация под SEO запросы.

    Написание 20 текстов (от 2500 знаков) и оптимизировать страницу под запросы. курьерская доставка, доставка курьерской службой, доставка курьерской службой по москве;доставка цена, доставка по москве цена, доставка по москве курьером цена;доставка по московской области, доставка ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

vas11yev
22 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$95
10 баллов
6 лет назад
Верстка "Главной" страницы
BootstrapHTMLSCSS
Замечательный заказчик, приятное общение и четкая постановка ТЗ, рекомендую
Не первый раз обращаюсь к Анатолию, так как делает быстро и качественно. Результатом останетесь довольны. Рекомендую!
Ответный отзыв
vas11yev
22 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$160
10 баллов
6 лет назад
Верстка страниц по макетам
HTMLJavaScriptVue.js
Отличный заказчик! Рекомендую! Своевременная оплата и четкая постановка задачи!
Анатолий - это то, что вы искали и не могли найти. Золотые руки и острый ум - это Анатолий. Знает о верстке страниц всё и даже чуть больше. Хороший, честный парень сделает Ваше задание вовремя, а возможно, и раньше, как в нашем случае. Рекомендую и сам обращусь ещё.
Ответный отзыв
Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Наполнить главную страницу SEO-текстом
Только самые положительные впечатления от заказа и общения с заказчиком! Спасибо за интересный заказ и своевременную оплату:)
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