На главной есть 3 компонента: Хедер, футер и все остальное (контент), что между ними. Важно, чтобы они были сверстаны по-отдельности, а не в одном файле, так как первые два используются на других страницах. ...
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Необходимо наполнить главную страницу сайта SEO-текстом. Сайт посвящен курьерской службе. Всю необходимую информацию о принципе работы курьерской службы предоставим кандидату, а также "макет" сайта, где должен быть текст. Примерный объем текста на главной странице ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется сверстать страницы для сайта курьерской службы. Обязательно знание Vue js, в ТЗ есть функционал, сделать который без использования Vue проблематично. На выходе: html файл с блоками на Vue js. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
!Город Санкт-Петербург! Разработать плату для управления электросамокатом по GPRS каналу. Также в основные задачи платы входит: - определение координат по GPS - отправка информации по GPRS каналу на сервер (текущий вольтаж ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно реализовать протокол обмена данных между блютуз замком и мобильным приложением. При этом есть стороннее Android приложение в котором уже реализован этот протокол, но нет исходников. Можем предоставить замок и приложение. г. Санкт-ПетербургМобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
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