Верстка "Главной" страницы

На главной есть 3 компонента: Хедер, футер и все остальное (контент), что между ними.

Важно, чтобы они были сверстаны по-отдельности, а не в одном файле, так как первые два используются на других страницах.

Соответственно, нужно чтобы было три разных html-файла c разными файлами и стилей для каждого.

Можно использовать bootstrap 4.

Иконки - FontAwesome

Стили желательно на scss, но не принципиально.

Вместо таблицы "последние заказы" и графиков можно впихнуть пустые изображения-филлеры.