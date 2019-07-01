Верстка "Главной" страницы

$95
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок245 просмотров

На главной есть 3 компонента: Хедер, футер и все остальное (контент), что между ними.

Важно, чтобы они были сверстаны по-отдельности, а не в одном файле, так как первые два используются на других страницах.

Соответственно,  нужно чтобы было три разных html-файла c разными файлами и стилей для каждого.

Можно использовать bootstrap 4.

Иконки - FontAwesome

Стили желательно на scss, но не принципиально.

Вместо таблицы "последние заказы" и графиков можно впихнуть пустые изображения-филлеры.

BootstrapHTMLSCSS
6 лет назад
imoveton
Иван 
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vas11yev
22 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$95
7 дней
Не первый раз обращаюсь к Анатолию, так как делает быстро и качественно. Результатом останетесь довольны. Рекомендую!
Замечательный заказчик, приятное общение и четкая постановка ТЗ, рекомендую

Заявки фрилансеров

vas11yev
22 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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