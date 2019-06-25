Адаптивная верстка Bootstrap 4

1) Использовать Bootstrap 4.3 и его компоненты (grid, reload итд)

2) Также необходимо использовать Lazyload картинок на ваш выбор (в идеале на скрол, чтобы картинка подгуржалась только если мы пролистываем страницу вниз)

(этот пункт можно добавить после сдачи но он должен быть в цене)

3) использовать анимации с помощью wow.js и animate.css на ваш вкус, но хендлер вашеатся на дополнительный класс , чтобы я смогу убрать анимации убрав класс на элементе.

(этот пункт можно добавить после сдачи но он должен быть в цене)

4) Тщательно проверить на предмет косяков в Safari(на худой конец в midori)

PSD: https://www.dropbox.com/s/f50yytxi55p202c/MassReformas_Website%20%281%29.psd?dl=0

Также сылка на xd https://www.dropbox.com/s/eccdmwymtst2d67/MassReformas_Website.xd?dl=0

Если работа будет сдана 27.06.2019 в 14-00 по Киеву, то можем удвоить ваш прайс.

Баги могут быть фикснуты потом, уже на натяжке. Но к дедлайну должны быть все страницы в адаптиве.

Контент заполнить на одном из языков (Ориентироваться на PSD).

Перед выполнением задания проверте аттач, подтвердите что с файлами все ок, есть нужны слои и тд.

Предлагайте свои цены.