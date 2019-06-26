Поправить верстку сайта для IE и Mozilla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок189 просмотров

Добрый день!

На сайте съехала верстка в браузерах IE и Mozilla

6 лет назад
orlova_lubov90
Любовь 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

makeskrevo
23 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$4
1 день
Escrow
Максим выполнил работу очень быстро, качественно и за приемлемые деньги! Всем рекомендую!
Любовь Орлова очень приятная в общении и быстро регариует на вопросы по заданию. Всем рекомендую!)

Заявки фрилансеров

makeskrevo
23 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад