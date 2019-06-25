Требуется сверстать на Angular 10 страниц c разбивкой на компоненты

Доброго времени суток всем, необходима верстка под Vue, если вас устраивают требования и вы соответствуете им, пишите мне в телеграм - @vitaliyshulik, для ознакомления с требованиями перейдите по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1gtZgXKDrxl7pH59ndF1WWN15RqD33gs1SLaJ1oHMpnc