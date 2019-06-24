сайт вордпресс после подключения https не отображаются товары и часть сайта. Подправить, чтобы отобразился сайт корректно и появился зеленый замок в строке браузера.
Исправить готовую верстку, работа для Бога-Верстки под NodeJS проект
Очень хорошо будет, если у вас есть опыт подготовки верстки для Node, шаблонизатора Pug (jade)
Есть верстка, которая на данный момент уже верстается для проекта.
Завершено порядка 60%. Нужен опытный верстальщик как версии десктоп, так и
мобильной. Ввиду того, что наш верстальщик не всегда справляется со
сроками и качеством. Цель вашего привлечения - отвечать за конечную
реализацию - помощь текущему верстальщику, исправить его ошибки,
заверстать некоторые страницы с нуля, обеспечить соответствие верстки
макету, ускорить общую работу.
Верстаем с макета Ai, PSD
Если вы прямо сейчас свободны и готовы взяться, верстаете быстро и очень качественно, с первого раза, прошу разместить заявку.
Заявки фрилансеров
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