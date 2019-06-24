Исправить готовую верстку, работа для Бога-Верстки под NodeJS проект

Очень хорошо будет, если у вас есть опыт подготовки верстки для Node, шаблонизатора Pug (jade)

Есть верстка, которая на данный момент уже верстается для проекта.

Завершено порядка 60%. Нужен опытный верстальщик как версии десктоп, так и

мобильной. Ввиду того, что наш верстальщик не всегда справляется со

сроками и качеством. Цель вашего привлечения - отвечать за конечную

реализацию - помощь текущему верстальщику, исправить его ошибки,

заверстать некоторые страницы с нуля, обеспечить соответствие верстки

макету, ускорить общую работу.

Верстаем с макета Ai, PSD

Если вы прямо сейчас свободны и готовы взяться, верстаете быстро и очень качественно, с первого раза, прошу разместить заявку.