Необходимо выполнить адаптивную верстку из PSD + интеграция в WP

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки175 просмотров

Необходимо выполнить адаптивную верстку из PSD + интеграция в WP

Дизайн https://ru.files.fm/u/fwtcfbqt  

Функционал аналогичен этому http://concern.su/ (анимации разделы)

Так же должны быть анимации подобно сайту примеру

Все интегрировать в WP, сайдбар, верхнее меню сделать редактируемым через раздел МЕНЮ (каждый блок это отдельное меню)

Формы обратного звонка и форма в статье сделать через плагин cform

Сайт должен корректно отображаться на устройствах с разрешением до 320px, верстка должна быть адаптивной!

В меню и сайдбаре предусмотреть hover и active состояния

WordPress
6 лет назад
tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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