Необходимо выполнить адаптивную верстку из PSD + интеграция в WP

Дизайн https://ru.files.fm/u/fwtcfbqt

Функционал аналогичен этому http://concern.su/ (анимации разделы)

Так же должны быть анимации подобно сайту примеру

Все интегрировать в WP, сайдбар, верхнее меню сделать редактируемым через раздел МЕНЮ (каждый блок это отдельное меню)

Формы обратного звонка и форма в статье сделать через плагин cform

Сайт должен корректно отображаться на устройствах с разрешением до 320px, верстка должна быть адаптивной!

В меню и сайдбаре предусмотреть hover и active состояния