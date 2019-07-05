Сделать дизайн и верстку лендинга.

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Завершен11 заявок215 просмотров

Хочу изменить сайт на лендинг. Используя текстовую информацию сайта -  https://vzysky.ru, необходимо сделать дизайн и последующую верстку лендинга.

Предлагайте свои цены.

6 лет назад
koval2611
Илья 
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

JPCdevel
28 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
6 лет назад
$30
5 дней
Исполнитель ответственный. Работу выполнил быстро, качественно, дополнения выполнил без взимания дополнительной платы.
Отличный заказчик, своевременная оплата и хорошая постановка задачи.

Заявки фрилансеров

JPCdevel
28 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
6 лет назад

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