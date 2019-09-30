Добрый день! Есть сайт mce.inspire.kz Необходимо добавить вслывающее меню. можно просто выслать html код и обновленные css и js Дизайн - можно как при клике на город вверху. UPD. ...
Применить дизайн на приложение на IONIC
Есть приложение, написанное на ionic 4. Есть дизайн (на figma.com). Нужно грамотно применить дизайн к приложению (чтобы добавляемые в дальнейшем страницы были в этом же стиле). Дизайн и страницы, которые нужно будет сделать, представлены на скрине (первое - это боковое меню, которое не будет на весь экран).
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