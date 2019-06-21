Верстальщик для доработки сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт26 заявок338 просмотров

Есть пара ошибок по верстке, конкретно в хедере, немного съезжает шапка на некоторых разрешениях. Сам сайт - https://infoserdce.com/

6 лет назад
egorviking9999
Егор 
48 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров