Помощь в верстке (bootstrap)

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Завершен4 заявки325 просмотров

Добрый день!

Взял готовую тему (прилагаю), есть проблема, что при кликах в меню слева в центральной зоне не меняется информация. Нужна оперативная помощь. Исходник приложил.

С уважением,

Вадим

Bootstrap
6 лет назад
vbogd
Вадим 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Egor1248
Егор 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$7
1 день
Escrow
Егор отработал отлично, сделал все бысто и качественно. Рекомендую! С уважением, Вадим
Совершенно точно могу рекомендовать Вадима к сотрудничеству! Заказчик заинтересован в успешности своего проекта и поэтому всегда на связи) Очень приятно иметь дело с такими людьми, как Вадим, поскольку мы сразу смогли найти с ним общий язык и вся работа проходила в слаженной и дружеской атмосфере! Ещё хочется подчеркнуть очень важную особенность Вадима - умение четко и понятно объяснить проблему. Так получилось, что после завершения работы меня попросили ещё доработать парочку вещей и Вадим не остался в долгу) Он накинул мне ещё за старания) Надеюсь на то, что это наш далеко не последний совместный проект! Рад был сотрудничать!)

Заявки фрилансеров

Egor1248
Егор 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад