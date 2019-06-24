Помощь в верстке (bootstrap)

Совершенно точно могу рекомендовать Вадима к сотрудничеству! Заказчик заинтересован в успешности своего проекта и поэтому всегда на связи) Очень приятно иметь дело с такими людьми, как Вадим, поскольку мы сразу смогли найти с ним общий язык и вся работа проходила в слаженной и дружеской атмосфере! Ещё хочется подчеркнуть очень важную особенность Вадима - умение четко и понятно объяснить проблему. Так получилось, что после завершения работы меня попросили ещё доработать парочку вещей и Вадим не остался в долгу) Он накинул мне ещё за старания) Надеюсь на то, что это наш далеко не последний совместный проект! Рад был сотрудничать!)