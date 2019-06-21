Имеется новый сайт на OpenCart 2.3. Имеются отличия от того, что рисовал дизайнер(незначительные). необходимо привести сайт к макетному виду.
Сверстать \ переделать верхнюю часть сайта
есть сайт lenspec.ru
https://drive.google.com/drive/folders/1k7MgLxYCr0Lp0LpZXH8je7pIAFAA9gmL
по ссылке лежит несколько псд (десктоп и мобильные версии 320+480) - это переделанная верхняя часть
соответственно нужно сверстать то что нарисовано вместо того верха на сайте который используется сейчас
в псд по ссылке показано как оно должно себя вести и смотреться на разных разрешениях
разумеется сделать нужно валидно и кроссбраузерно
будет плюсом если возьметесь переделать слайдер - нужен с теми же картинками но чтобы кроме картинок текст использовался (пример того что хочется сообщу в лс)
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