Сверстать \ переделать верхнюю часть сайта

есть сайт lenspec.ru

https://drive.google.com/drive/folders/1k7MgLxYCr0Lp0LpZXH8je7pIAFAA9gmL

по ссылке лежит несколько псд (десктоп и мобильные версии 320+480) - это переделанная верхняя часть

соответственно нужно сверстать то что нарисовано вместо того верха на сайте который используется сейчас

в псд по ссылке показано как оно должно себя вести и смотреться на разных разрешениях

разумеется сделать нужно валидно и кроссбраузерно

будет плюсом если возьметесь переделать слайдер - нужен с теми же картинками но чтобы кроме картинок текст использовался (пример того что хочется сообщу в лс)