Сверстать \ переделать верхнюю часть сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок168 просмотров

есть сайт lenspec.ru

https://drive.google.com/drive/folders/1k7MgLxYCr0Lp0LpZXH8je7pIAFAA9gmL

по ссылке лежит несколько псд (десктоп и мобильные версии 320+480) - это переделанная верхняя часть

соответственно нужно сверстать то что нарисовано вместо того верха на сайте который используется сейчас

в псд по ссылке показано как оно должно себя вести и смотреться на разных разрешениях

разумеется сделать нужно валидно и кроссбраузерно

будет плюсом если возьметесь переделать слайдер - нужен с теми же картинками но чтобы кроме картинок текст использовался (пример того что хочется сообщу в лс)

6 лет назад
promoconsult
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

DmitriyPhomin
Руслан 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Мастер своего дела, замечательно сделал верстку, оперативно выполнил правки, которые попросили внести, был постоянно на связи Настоятельно рекомендую к сотрудничеству!
Приятно было поработать с Андреем, никаких претензий. Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

DmitriyPhomin
Руслан 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад

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