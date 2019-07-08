Сделать верстку двух страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок183 просмотра

Есть сайт, нужно сверстать две новые страницы. Скину в ЛС. Страницы не сложные. Предлагайте цену.

6 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

infernal944
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва(-2)
6 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Все отлично. Делали этот заказ не для себя, а для заказчика. Виталий сделал, но после оплаты, заказчик еще несколько раз просил внести правки. Виталий сделал в срок и без доплаты. Рекомендую Виталия как ответственного и терпеливого исполнителя.
Глеб отличный заказчик. Понятно поставленные задачи, оплата вовремя, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

infernal944
Виталий 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва(-2)
6 лет назад

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