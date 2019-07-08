Сделать верстку двух страниц

Все отлично. Делали этот заказ не для себя, а для заказчика. Виталий сделал, но после оплаты, заказчик еще несколько раз просил внести правки. Виталий сделал в срок и без доплаты. Рекомендую Виталия как ответственного и терпеливого исполнителя.