Верстка нескольких страниц сервиса онлайн продажи билетов

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Завершен9 заявок190 просмотров

Здравствуйте!

Нужна респонсив верстка, файлы прикреплены.

6 лет назад
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$135
11 дней
Escrow
Главное для меня было получить хорошую верстку и это в итоге вышло. Вопросы есть к соблюдению сроков и не желанию исполнителя хорошо тестировать проект, что выливается в потерю времени для заказчика, потому что самому тестировать одни и те же баги несколько раз очень напряжно и разражает.
Изначально ТЗ не было, пришлось корректировать верстку по желанию заказчика. В целом все хорошо, рекомендую.

Заявки фрилансеров

z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад

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