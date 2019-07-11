Верстка нескольких страниц сервиса онлайн продажи билетов

Главное для меня было получить хорошую верстку и это в итоге вышло. Вопросы есть к соблюдению сроков и не желанию исполнителя хорошо тестировать проект, что выливается в потерю времени для заказчика, потому что самому тестировать одни и те же баги несколько раз очень напряжно и разражает.