Создание копии (конвертация) на HTML одной страницы сайта (лендинга)

Есть Landing Page сделанный на одном известном конструкторе сайтов.

Нужно сделать копию этой страницы на HTML.

Так же необходимо чтобы на полученной HTML копии эта страничка отображалась на мобильных устройствах так же как и на источнике (конструкторе).

На сайте имеются всплывающие формы с отправкой заявок через E-mail, их тоже надо будет воспроизвести

Адрес сайта скину в личном сообщении для уточнения цены