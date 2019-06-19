WordPress Тема

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок225 просмотров

WordPress Тема

Необходимо сверстать тему для WP.

Обязательна адаптивность.

Исходники будут предоставлены в Sketch формате.

Страницы:

1. Главная

2. Блог со списком статей

3. Типовая страница блога (статья)

4. Типовая страница блога с собственным оформлением и формой (статья с формой Италия)

5. Типовая страница ответы на вопросы

6. Страница со списком отзывов

7. Страница с отзывом

8. Страница «Добавить новый отзыв»

Подключить и настроить тему WordPress

Категории:

- Статья

- Статья со страной

- Акции

- Новости

- Отзывы

- Ответы на вопросы

Обязательный функционал:

- Редактор меню с возможностью делать раскрывающиеся пункты

- Изменение основных данных без изменения кода HTML. Таких как: Логотип, телефоны, копирайты, ссылки на социалки

- Редактируемые категории слайдеров и блоков новостей, например: чтобы была возможность поменять посты для слайдера внизу.

- Редактируемые условия постов для слайдеров и блоков новостей, например: по популярности, по дате.

- Разграничение прав пользователей

- Комментарии от ВК

- Минимум плагинов (TTFB минимальный, информация обновляется раз в день)

Статья со страной (Например, Италия):

- Редактирование формы без использования HTML, например настройка параметров «Промокод», «Страна». Для страны будет доступен API со списком возможных стран, поэтому можно указывать по ID.

- Редактирование советов в визуальном редакторе

Страница с отзывом

- Редактируемый список страховых компаний. В отзыве страховая компания должна указываться из списка, без ручного ввода названия каждый раз. У страховой может быть: Логотип, название.

- Список стран из API. Выбор по ID страны, он не меняется, название может поменяться.

- Ответ с возможностью выбора варианта, кто ответил «администрация Полис 812». Список отвечающих так же редактируемый.

- Аватарка по-умолчанию для отзывов, где не будет загружена аватарка.

Если поменяли название страховой в настройках - на сайте во всех отзывах название должно смениться. То же самое с логотипом.

Аналогично со странами и списком отвечающих.

Все данные храним в постах по ID.

Новый отзыв

Данные с формы отправляются в API, в случае успешной отправки показываем страницу «Отзыв успешно отправлен».

Если возникли ошибки - показываем ошибку и подсвечиваем проблемные пункты.

В случае со звездочками - показываем tooltip для всего блока звездочек.

Ответы на вопросы

Страница аналогичная статьям, но должно быть отдельное поле для вопроса.

Дизайн в PNG https://yadi.sk/d/qOXzkRpFvwhgog

HTMLSketchWordPress
6 лет назад
sim812
Ламов 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
6 лет назад
$235
14 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
6 лет назад

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