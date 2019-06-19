Есть готовый дизайн-макет главной страницы сайта. Нужно сверстать его на bootstrap 4. С учетом респонзив для мобильных экранов. ТЗ и макеты отправим в личку.
WordPress Тема
WordPress Тема
Необходимо сверстать тему для WP.
Обязательна адаптивность.
Исходники будут предоставлены в Sketch формате.
Страницы:
1. Главная
2. Блог со списком статей
3. Типовая страница блога (статья)
4. Типовая страница блога с собственным оформлением и формой (статья с формой Италия)
5. Типовая страница ответы на вопросы
6. Страница со списком отзывов
7. Страница с отзывом
8. Страница «Добавить новый отзыв»
Подключить и настроить тему WordPress
Категории:
- Статья
- Статья со страной
- Акции
- Новости
- Отзывы
- Ответы на вопросы
Обязательный функционал:
- Редактор меню с возможностью делать раскрывающиеся пункты
- Изменение основных данных без изменения кода HTML. Таких как: Логотип, телефоны, копирайты, ссылки на социалки
- Редактируемые категории слайдеров и блоков новостей, например: чтобы была возможность поменять посты для слайдера внизу.
- Редактируемые условия постов для слайдеров и блоков новостей, например: по популярности, по дате.
- Разграничение прав пользователей
- Комментарии от ВК
- Минимум плагинов (TTFB минимальный, информация обновляется раз в день)
Статья со страной (Например, Италия):
- Редактирование формы без использования HTML, например настройка параметров «Промокод», «Страна». Для страны будет доступен API со списком возможных стран, поэтому можно указывать по ID.
- Редактирование советов в визуальном редакторе
Страница с отзывом
- Редактируемый список страховых компаний. В отзыве страховая компания должна указываться из списка, без ручного ввода названия каждый раз. У страховой может быть: Логотип, название.
- Список стран из API. Выбор по ID страны, он не меняется, название может поменяться.
- Ответ с возможностью выбора варианта, кто ответил «администрация Полис 812». Список отвечающих так же редактируемый.
- Аватарка по-умолчанию для отзывов, где не будет загружена аватарка.
Если поменяли название страховой в настройках - на сайте во всех отзывах название должно смениться. То же самое с логотипом.
Аналогично со странами и списком отвечающих.
Все данные храним в постах по ID.
Новый отзыв
Данные с формы отправляются в API, в случае успешной отправки показываем страницу «Отзыв успешно отправлен».
Если возникли ошибки - показываем ошибку и подсвечиваем проблемные пункты.
В случае со звездочками - показываем tooltip для всего блока звездочек.
Ответы на вопросы
Страница аналогичная статьям, но должно быть отдельное поле для вопроса.
Дизайн в PNG https://yadi.sk/d/qOXzkRpFvwhgog
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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