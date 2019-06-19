Верстка лендинга

$33
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт23 заявки285 просмотров

Задача:     верстка лендинга по готовому дизайну.

Сроки: 25.06 до 12-00 по Москве.

Обязательно кроссбраузерно, адаптивная верстка.

Нужна настройка форм обратной связи.

Скорость загрузки не менее 70 по сервису.

Подробности обсудим с кандидатами.

Стоимость: 2000 руб.

6 лет назад
nkozlova
Наталья 
49 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров