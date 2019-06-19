Оптимизация frontend для Lighthouse

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Закрыт2 заявки145 просмотров

Здравствуйте интересует оптимизация под мобильный Lighthouse гугла

В основном оптимизация css/js обрезка фото до размера отображаемой области, шрифты,  и серия других правок в целом все описано в самом тесте Lighthouse 

https://tortic.com/

на параметре appliedfast 3g 4x cpu slowdown

CSSJavaScript
6 лет назад
Kyja
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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