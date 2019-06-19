Есть готовый дизайн-макет главной страницы сайта. Нужно сверстать его на bootstrap 4. С учетом респонзив для мобильных экранов. ТЗ и макеты отправим в личку.
Оптимизация frontend для Lighthouse
Здравствуйте интересует оптимизация под мобильный Lighthouse гугла
В основном оптимизация css/js обрезка фото до размера отображаемой области, шрифты, и серия других правок в целом все описано в самом тесте Lighthouse
на параметре appliedfast 3g 4x cpu slowdown
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