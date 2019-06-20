Есть сайт, нужно сверстать две новые страницы. Скину в ЛС. Страницы не сложные. Предлагайте цену.
Правки верстки для сайта на Word Press
Соискатель, укажи сроки и примерную стоимость работы.
Список задач со скриншотами тут - https://docs.google.com/document/d/1w-E0xNJqfO4Zf9-zmmrzXtksT2K7B6Dg9w6SPnsIaxQ/edit?usp=sharing
Ниже тот-же список только без скриншотов:
0. Сделать тестовую стр. и на ней отключть “прибитую шапку”
Пусть шапка при прокрутке пропадает, но сверху справа оставим кнопку гамбургера (меню)
и 4 иконки:
Трубкаа - звонок,
Конверт - заявка на обр. звонок,
Калькулятор
Вызов замерщика
Только иконки, без текста, можно х выстроить в один ряд в линию с гамбургером.
При наведении курсора на игконку появляется подсказка - название иконки.
При расширение 1024 х 768 - главная стр.
1. Цена не уместилась;
2. Окно замуровано. Убрать кирпичи внутри окна.
3.Блок СРАВНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ.
Выровнять столбцы по высоте внизу.
Добавить отступ для второй строки, когда название профиля длинное.
4. Блок отзывы.
При нажатии на скан отзыва, в лайтбоксе увеличить картинку.
Если в слайдере проблематично сделать лайт бокс только на скан картинки, то тогда кликабельной можно сделать всю зону слайдера.
5. Везде 4 полоски радуги были выровнены так
а в подвале на форме заявки они сместились, не влезли.
Так понимаю, что картинка подложки не влезла, предлагаю выровнять подложку по правому краю, что бы линии были на своих местах, либо убрать их с фоновой картинки балкона и накладывать радугу вместе с тёткой поверх балкона.
6. Подвал – копирайт .
All Rights Reserved – заменить. Авторские права защищены.
После «Сайт не является публичной офертой» в этой же строчке добавляем
Политика конфиденциальности. Ссылка – Политика конфиденциальности
и ссылка будет вести на PDF файл на сайте.
ПДФ отсюда копируем
- http://roddom.demikhova.ru/personadata.pdf
А строчкой ниже.
Дизайн, разработка и продвижение сайта – DC-agency.org
8. Продумать порядок пунктов в меню - гамбургера и порядок пунктов.
Предлагаю след. порядок:
Пластиковые окна;
Балконы и лоджии;
Загородные дома;
Двери ПВХ;
Услуги;
Способы оплаты;
Акция;
Новости;
Контакты;
9.
- http://modern.dc-agency.org/uslugi/osteklenie-balkonov-i-lodzhij/
Наезжают друг на друга 4 плашки. Нужно симметрично расположен текст
Что бы редактировался из одного места и выводился на все страницы.
А то потом заебёмся обновлять отзыв на 10 разных страницах.
11. Заменить картинки дверей на
13. В шапке – попробовать оформление окна.
Куда должна вести ссылка? Пока делаем вызов формы заявки поп-апа.
14. Не понятно куда ведёт кнопка –ссылка подробнее.
15. У блока портфолио нет кнопки – листать в право
16. При нажатии на готовый просчёт всплывает поп-ап с формой заявки.
* В заявке передавать параметр, какой просчёт выбрал клиент.
17.
- http://modern.dc-agency.org/uslugi/osteklenie-kottedzhej/
Первый экран – разъехался текст и картинка
В один экран не помещаются.
Предлагаю «противовзломную фурнитуру» сделать последним пунктом.
19. В разделе «про окна» -
- http://modern.dc-agency.org/pro_okna/
Для каждой новости добавить картинку и в сам текст тоже добавить картинку.
Задачу делегировать Рите.
При нажатии на картинку или ссылку ниже раскрывается блок с картой яндекса, где отмечен адрес.
У каждого объекта своя карта открывается по ссылке.
Заявки фрилансеров
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