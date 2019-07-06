Поправить вёрстку - cms OpenCart 2.3

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  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок173 просмотра

Имеется новый сайт на OpenCart 2.3. Имеются отличия от того, что рисовал дизайнер(незначительные). необходимо привести сайт к макетному виду.

Opencart
6 лет назад
NikSSMTV
Никита 
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

marvinshop
Дмитрий 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Дмитрий справился с поставленной задачей. Рекомендую!
Отличный заказчик, хорошо разъяснил задачу, после выполнения сразу оплатил проделанную работу.

Заявки фрилансеров

marvinshop
Дмитрий 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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