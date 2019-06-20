Срочная верстка и натяжка на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки161 просмотр

Есть 3 внутренние страницы - нужно подправит верстку и вывести в Битрикс

Адаптивно

Срок 1 день

Приступить сразу 

Пример в приложении

6 лет назад
fanya73
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$46
1 день
Отличный исполнитель Все быстро и по делу
Понятное задание. Всегда на связи. Приятно общаться. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад

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