Верстка макета на figma для опенкарта 2.0

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок158 просмотров

Задача:

Необходимо полностью переверстать страницу оформления заказа на базе модуля Simple для опенкарт.

Сам макет очень прост для верстки, мало деталей для реализации. Сложность в том, что макет полностью создан в отрыве от текущего дизайна сайта и его необходимо внедрить.

Также для этой страницы необходимо сделать адаптив на планшет и смартфон. Макеты созданы на базе Figma. Опенкарт 2.0.1

Макеты скину в личку.

FigmaOpencart
6 лет назад
Paranamix
Дмитрий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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