Верстка макета на figma для опенкарта 2.0

Задача:

Необходимо полностью переверстать страницу оформления заказа на базе модуля Simple для опенкарт.

Сам макет очень прост для верстки, мало деталей для реализации. Сложность в том, что макет полностью создан в отрыве от текущего дизайна сайта и его необходимо внедрить.

Также для этой страницы необходимо сделать адаптив на планшет и смартфон. Макеты созданы на базе Figma. Опенкарт 2.0.1

Макеты скину в личку.