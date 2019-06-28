Имеется новый сайт на OpenCart 2.3. Имеются отличия от того, что рисовал дизайнер(незначительные). необходимо привести сайт к макетному виду.
Обновление дизайна сайта на OpenCart по макету (уже свёрстан)
Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом работы и отзывами.
Движок OpenCart.
Предоставляем новый отвёрстанный макет в html со стилями (ссылка в ТЗ)
В приложении подробное и понятное ТЗ + новый свёрстанный макет.
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Нужно сделать работу в срок до 28.06.2019 дня.
Оплата 190 USD.
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Способы оплаты: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ, QIWI, Яндекс.Деньги, карта Сбербанк, ВТБ.
С исполнителем будет продолжена работа по другим проектам компании.
Заявки фрилансеров
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