Создать адаптивную версию сайта

Здравствуйте.

Без PSD создать адаптив для смартфона и планшета.

https://stigmash.ru

Хочется чтобы у вас был опыт в подобных проектах, чтобы свести к минимуму вопросы "как вы хотите".

Ну и конечно умение и желание разбираться в чужом коде. Предлагать переделать с ноля все - не надо.

От вас сроки и цена.

Спасибо.