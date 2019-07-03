Текущий сайт перевести на Bootstarap добавить адаптивность

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок373 просмотра

Требуется текущий сайт (отправлю в почту) перекодить на Bootstarap 4, возможно с вашей стороны внесение изменений в дизайн, но не кардинальные, только в рамках применения концепции Bootstarap. Добавить адаптивность в верстку. Сайт должен нормально открываться и читаться на мобильнике.

Желательно чтоб вы обладали чувством стиля, а не только механикой программирования. К сожалению просто нет времени 100500 раз переделывать и говорить, что куда и как лучше поставить. Вы должны будите самостоятельно взять текущий сайт и наложить на него сетку Botstarap, внедрить соответствующие компоненты, постараться схематично повторить текущее исполнение сайта.

Прошу в предложении давать ссылки или прикреплять скрины, где есть ваш кодинг и немного вашего творчества с применением Bootstrap.

Bootstrap
6 лет назад
halm
Илья 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

andand
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$100
5 дней
Escrow
Сайт перекодил на Bootstarap 4. Сделана адаптивность. В процессе реализации исполнены дополнительные хотелки по коду и оформлению. Все сделано хорошо и качественно, рекомендую!
Интересная задача и замечательный заказчик. Весьма доволен. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

andand
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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