Текущий сайт перевести на Bootstarap добавить адаптивность

Требуется текущий сайт (отправлю в почту) перекодить на Bootstarap 4, возможно с вашей стороны внесение изменений в дизайн, но не кардинальные, только в рамках применения концепции Bootstarap. Добавить адаптивность в верстку. Сайт должен нормально открываться и читаться на мобильнике.

Желательно чтоб вы обладали чувством стиля, а не только механикой программирования. К сожалению просто нет времени 100500 раз переделывать и говорить, что куда и как лучше поставить. Вы должны будите самостоятельно взять текущий сайт и наложить на него сетку Botstarap, внедрить соответствующие компоненты, постараться схематично повторить текущее исполнение сайта.

Прошу в предложении давать ссылки или прикреплять скрины, где есть ваш кодинг и немного вашего творчества с применением Bootstrap.