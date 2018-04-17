Все детали задания в приложенном файле.
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день! У меня учебный центр и для учебных курсов я хочу сделать набор одностраничных типовых лэндингов, как на тильде или lp generator. Что-то в таком духе [url=https://pmclub.pro/courses/p3express-onlajn]https://pmclub.pro/courses/p3express-onlajn[/url]. Я не хочу платить за аренду этих платформ и ищу ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо сверстать сайт, состоящий из домашней страницы и 3 типовых подстраниц (страница статьи, страница профиля юзера, страница с формой ввода данных). Верстка нужна адаптивная, сайт должен работать на ПК/Планшете/Телефоне. Результат работы - набор HTML и ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Http://rm1.bogdanov-associates.com Что я бы хотел: 1. Добавить запрос фамилии после имени и только потом post на форму. 2. Чтобы Вы пояснили, как прикрутить этот функционал к моему существующему сайту, который я сделал по тому же шаблону. Какие скрипты ...Завершен4 года назад
Добрый день! Есть тема сайта (прилагаю), нужно сделать доработки: 1. На мобильном не работает прокрутка к сообщениям, когда я выбираю один из диалогов. 2. При просмотре диалога он не помечается как прочтенный (жизный шрифт не меняется на обычный). 3. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Есть тема сайта (прилагаю), нужно сделать доработки: 1. На мобильном не работает прокрутка к сообщениям, когда я выбираю один из диалогов. 2. При просмотре диалога он не помечается как прочтенный (жизный шрифт не меняется на обычный). 3. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день! Взял готовую тему (прилагаю), есть проблема, что при кликах в меню слева в центральной зоне не меняется информация. Нужна оперативная помощь. Исходник приложил. С уважением, ВадимЗавершен5 лет назад
Добрый день! Мне понравилась тема на сайте [url=https://www.pexl.io/themes/swipe/]https://www.pexl.io/themes/swipe/[/url] (сайт уже умер, прилагаю коды темы) и я пытаюсь перенести ее сюда [url=http://rm1.bogdanov-associates.com/]http://rm1.bogdanov-associates.com/[/url]. Не получается! Не работае преключение между сообщениями, вся интерактивность. Нужна помощь специалиста, который изучит коды и поможет запустить их ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! На мероприятии снимали на телефон https://drive.google.com/open?id=1uhPv1bFvwD7YPBnQCOfvnKGM3lLVmSvx, есть профессиональные фото [url=https://www.flickr.com/photos/vadimbogdanov/albums/72157707151697741]https://www.flickr.com/photos/vadimbogdanov/albums/72157707151697741[/url]. Хочется из этого сделать виде-ролик о мероприятии на 2-5 минут. Жду заявки со стоимостью и сроками, оплата Сбер. Спасибо! С уважением, ВадимВидеомонтаж21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день! На моем сайте есть пара косяков (см. вложение), которые разработчик не может поправить в силу загруженности. Прошу дать Вашу оценку сроков и стоимости исправления. Оплата Сбербанк. Спасибо! ВадимHTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Требуется верстка сайта - визитки. Кросс-браузерная, адаптивная. Исходники есть. На выходе нужен HTML-код, привязка к CMS не требуется. Оплата - Сбербанк. Прошу присылать заявки с указанием цены и сроков, чтобы я мог выбрать исполнителя. С уважением, ВадимЗавершен5 лет назад
Добрый день! Есть моя книга: [url=http://download.bogdanov-associates.com/Bogdanov_V._Upravlenie_proektami.pdf]http://download.bogdanov-associates.com/Bogdanov_V._Upravlenie_proektami.pdf[/url] , я хочу сделать ее мини-версию. Нужно оставить первые страницы (все до серого листа начала первой части) и потом только главу 7 про систему мотивации. Тоже в формате PDF. 1000 рублей переводом на ...Завершен5 лет назад
Добрый день! У меня есть верстка старой брошюры, нужно ее немного поменять: порядок страниц, добавить новые (в том же стиле). Примерно 20 страниц в формате А4. Присылайте, пожалуйста, в указании стоимости Ваши тарифы за 1 страницу ...Завершен5 лет назад
Добрый день! У нас база данных веб-сайта MS SQL 2000, есть потребность в разработке ряда хранимых процедур для вытаскивания информации для веб-сайта. Нужен разработчик для написания процедур и запросов. Прошу в заявках указывать часовую ставку. После ...Базы данных10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Добрый день! Не передается поле на сайте при отправке формы. Прошу помочь, благодарность - 1000 рублей ) Подробное описание во вложенном файле.Завершен5 лет назад
Добрый день! Хочется сделать пока ПРОТОТИП FACEBOOK БОТА, который будет на старте узнавать у пользователя его расписание на неделю для занятий спортом и потом в эти дни/время напоминать позаниматься. Настройка на many chat или flowxo. Ожидаю, что ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужно сверстать брошюру с правилами настольной игры, использовать цветовое оформление и стилевые элементы игрового поля и других ее элементов. Объем - около 20 страниц, формат А4 (для печати в типографии, под обрез и т.п.). Срок ...Завершен6 лет назад
- $10
Добрый день! Проблемы с промотром бутстрэп accordeon на айфоне. Добавляются лишние точки, прокрутка некрасивая. Нужна помощь специалиста. Вот странички: http://pmc.bogdanov-associates.com/learn.html http://pmc.bogdanov-associates.com/compete.htmlHTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $30
Добрый день! Нужно сделать следующее: 1. Вычленить из съемки нужный фрагмент с нескольких камер. 2. Смонтировать в один ролик, добавить титры, финальную картинку, возможно, фоновую музыку. На ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $30
Верстка одной страницы и форм захвата.Завершен6 лет назад