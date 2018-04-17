vbogd

Вадим Богданов vbogd

 
45 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Лэндинги/одностраничники

    Добрый день! У меня учебный центр и для учебных курсов я хочу сделать набор одностраничных типовых лэндингов, как на тильде или lp generator. Что-то в таком духе [url=https://pmclub.pro/courses/p3express-onlajn]https://pmclub.pro/courses/p3express-onlajn[/url]. Я не хочу платить за аренду этих платформ и ищу ...

    HTMLTilda
    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка сайта

    Добрый день! Необходимо сверстать сайт, состоящий из домашней страницы и 3 типовых подстраниц (страница статьи, страница профиля юзера, страница с формой ввода данных). Верстка нужна адаптивная, сайт должен работать на ПК/Планшете/Телефоне. Результат работы - набор HTML и ...

    Верстка сайтаHTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка сайта

    $30

    Http://rm1.bogdanov-associates.com Что я бы хотел: 1. Добавить запрос фамилии после имени и только потом post на форму. 2. Чтобы Вы пояснили, как прикрутить этот функционал к моему существующему сайту, который я сделал по тому же шаблону. Какие скрипты ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Правка готовой темы

    Добрый день! Есть тема сайта (прилагаю), нужно сделать  доработки: 1.  На мобильном не работает прокрутка к сообщениям, когда я выбираю один из диалогов. 2. При просмотре диалога он не помечается как прочтенный (жизный шрифт не меняется на обычный). 3. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработка темы (bootstrap)

    Добрый день! Есть тема сайта (прилагаю), нужно сделать  доработки: 1.  На мобильном не работает прокрутка к сообщениям, когда я выбираю один из диалогов. 2. При просмотре диалога он не помечается как прочтенный (жизный шрифт не меняется на обычный). 3. ...

    Bootstrap
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Помощь в верстке (bootstrap)

    Добрый день! Взял готовую тему (прилагаю), есть проблема, что при кликах в меню слева в центральной зоне не меняется информация. Нужна оперативная помощь. Исходник приложил. С уважением, Вадим

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перенос сайта

    Добрый день! Мне понравилась тема на сайте [url=https://www.pexl.io/themes/swipe/]https://www.pexl.io/themes/swipe/[/url] (сайт уже умер, прилагаю коды темы)  и я пытаюсь перенести ее сюда [url=http://rm1.bogdanov-associates.com/]http://rm1.bogdanov-associates.com/[/url]. Не получается! Не работае преключение между сообщениями, вся интерактивность. Нужна помощь специалиста, который изучит коды и поможет запустить их ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Монтаж видео о мероприятии

    Добрый день! На мероприятии снимали на телефон https://drive.google.com/open?id=1uhPv1bFvwD7YPBnQCOfvnKGM3lLVmSvx, есть профессиональные фото [url=https://www.flickr.com/photos/vadimbogdanov/albums/72157707151697741]https://www.flickr.com/photos/vadimbogdanov/albums/72157707151697741[/url]. Хочется из этого сделать виде-ролик о мероприятии на 2-5 минут. Жду заявки со стоимостью и сроками, оплата Сбер. Спасибо! С уважением, Вадим

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Корректировка верстки существующего сайта

    Добрый день! На моем сайте есть пара косяков (см. вложение), которые разработчик не может поправить в силу загруженности.  Прошу дать Вашу оценку сроков и стоимости исправления. Оплата Сбербанк. Спасибо! Вадим

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка сайта - одностраничника

    Добрый день! Требуется верстка сайта - визитки. Кросс-браузерная, адаптивная. Исходники есть. На выходе нужен HTML-код, привязка к CMS не требуется. Оплата - Сбербанк. Прошу присылать заявки с указанием цены и сроков, чтобы я мог выбрать исполнителя. С уважением, Вадим

    Верстка сайтаHTMLСайт-визитка
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Удалить из PDF файла лишнее

    Добрый день! Есть моя книга: [url=http://download.bogdanov-associates.com/Bogdanov_V._Upravlenie_proektami.pdf]http://download.bogdanov-associates.com/Bogdanov_V._Upravlenie_proektami.pdf[/url] , я хочу сделать ее мини-версию. Нужно оставить первые страницы (все до серого листа начала первой части) и потом только главу 7 про систему мотивации. Тоже в формате PDF.  1000 рублей переводом на ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка брошюры

    Добрый день! У меня есть верстка старой брошюры, нужно ее немного поменять: порядок страниц, добавить новые (в том же стиле). Примерно 20 страниц в формате А4. Присылайте, пожалуйста, в указании стоимости Ваши тарифы за 1 страницу ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • SQL-разработка для сайта (периодческие заказы)

    Добрый день! У нас база данных веб-сайта MS SQL 2000,  есть потребность в разработке ряда хранимых процедур для вытаскивания информации для веб-сайта. Нужен разработчик для написания процедур и запросов.  Прошу в заявках указывать часовую ставку. После ...

    SQL
    Базы данных10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Проблема на сайте с формой

    $15

    Добрый день! Не передается поле на сайте при отправке формы. Прошу помочь, благодарность - 1000 рублей ) Подробное описание во вложенном файле.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Бот для мессенджера

    Добрый день! Хочется сделать пока ПРОТОТИП FACEBOOK БОТА, который будет на старте узнавать у пользователя его расписание на неделю для занятий спортом и потом в эти дни/время напоминать позаниматься. Настройка на many chat или flowxo. Ожидаю, что ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка брошюры

    Добрый день! Нужно сверстать брошюру с правилами настольной игры,  использовать цветовое оформление и стилевые элементы игрового поля и других ее элементов.  Объем - около 20 страниц, формат А4 (для печати в типографии, под обрез и т.п.). Срок ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Починить верстку bootstrap акордеон

    $10

    Добрый день! Проблемы с промотром бутстрэп accordeon на айфоне. Добавляются лишние точки, прокрутка некрасивая. Нужна помощь специалиста. Вот странички: http://pmc.bogdanov-associates.com/learn.html http://pmc.bogdanov-associates.com/compete.html

    Bootstrap
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Смонтировать видео-ролик

    $30

    Добрый день! ﻿Нужно сделать следующее: ﻿1. Вычленить из съемки нужный фрагмент с нескольких камер. ﻿2. Смонтировать в один ролик, добавить титры, финальную картинку, возможно, фоновую музыку. ﻿На ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
2 года назад
Сверстать 4 блока в готовый лэндинг
Был рад сотрудничеству. Оплата в срок и четкое ТЗ, рекомендую!
Владимир, огромное спасибо! Все сделал качественно и быстро с минимум корректировок. Рекомендую.
Ответный отзыв
God_Of_Code
Альберт 
21 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Доработка сайта
Было очень приятно работать с Вадимом. Проблем не возникло. Рекомендую
Альберт все сделал хорошо, рекомендую!
Ответный отзыв
God_Of_Code
Альберт 
21 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Правка готовой темы
Очень рекомендую Вадима! Было приятно работать.
Спасибо Альберту за качественную и оперативную работу! Была непростая задача, но Альберт в ней разобрался и проект завершили успешно.
Ответный отзыв
Egor1248
Егор 
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Помощь в верстке (bootstrap)
Совершенно точно могу рекомендовать Вадима к сотрудничеству! Заказчик заинтересован в успешности своего проекта и поэтому всегда на связи) Очень приятно иметь дело с такими людьми, как Вадим, поскольку мы сразу смогли найти с ним общий язык и вся работа проходила в слаженной и дружеской атмосфере! Ещё хочется подчеркнуть очень важную особенность Вадима - умение четко и понятно объяснить проблему. Так получилось, что после завершения работы меня попросили ещё доработать парочку вещей и Вадим не остался в долгу) Он накинул мне ещё за старания) Надеюсь на то, что это наш далеко не последний совместный проект! Рад был сотрудничать!)
Егор отработал отлично, сделал все бысто и качественно. Рекомендую! С уважением, Вадим
Ответный отзыв
vmanohin
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Верстка сайта системы он-лайн обучения
Всё прошло замечательно!
Виталий все сделал хорошо, спасибо!
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