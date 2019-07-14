Доработка сайта svadba-plus.com ТЗ https://cloud.mail.ru/public/4dT2/54qgfv7Hp Предоплаты нет .
Правка готовой темы
Добрый день!
Есть тема сайта (прилагаю), нужно сделать доработки:
1. На мобильном не работает прокрутка к сообщениям, когда я выбираю один из диалогов.
2. При просмотре диалога он не помечается как прочтенный (жизный шрифт не меняется на обычный).
3. После ввода сообщения внизу диалога (вводится емейл) сайт выдает сообщение с просьбой ввести имя, после ввода имени отправлял имя и емейл через post формы.
С уважением,
Вадим
Выбранный исполнитель
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