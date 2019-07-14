Правка готовой темы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка202 просмотра

Добрый день!

Есть тема сайта (прилагаю), нужно сделать  доработки:

1.  На мобильном не работает прокрутка к сообщениям, когда я выбираю один из диалогов.

2. При просмотре диалога он не помечается как прочтенный (жизный шрифт не меняется на обычный).

3. После ввода сообщения внизу диалога (вводится емейл) сайт выдает сообщение с просьбой ввести имя, после ввода имени отправлял имя и емейл через post формы.

С уважением,

Вадим

6 лет назад
vbogd
Вадим 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

God_Of_Code
Альберт 
23 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$30
22 дня
Escrow
Спасибо Альберту за качественную и оперативную работу! Была непростая задача, но Альберт в ней разобрался и проект завершили успешно.
Очень рекомендую Вадима! Было приятно работать.

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God_Of_Code
Альберт 
23 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад