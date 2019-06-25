Корректировка API для моб. приложений. Курирование моб. разрабов.

Сайт разработан на Bitrix

В мобильном приложении не работает корректно фильтр подбора программ.

На сайте есть подбор программ по фильтру. Он работает корректно, однако в мобильном приложении у него есть проблемы, можно сравнить выдачи информации на сайте и в мобильно приложении. Сайт damu . kz.Для просмотра работы фильтра можно зайти в >Программы для действующих предпринимателей>Кредитование

Все необходимое для работы предоставим.

Ссылка на apk файл мобильного приложения: https://cloud.mail.ru/public/2ecQ/2HDsYUdgx