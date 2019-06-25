Вынуть калькулятор для последующего использования

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Закрыт5 заявок123 просмотра

Здравствуйте, нужно вынуть калькулятор для последующего его использования на сайте с CMS WordPress.

Сам калькулятор - https://www.autoins.ru/osago/raschet-stoimosti-osago/kalkulyator/ имеет 3 шага, все они должны работать.

Предлагайте цену и сроки.

WordPress
6 лет назад
seostrelcov
Юрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

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