Ежедневный парсинг остатков товара у конкурента

Необходимо написать парсер + веб интерфейс где можно хранить историю

ЗАДАЧИ:

Каждый день собирать остатки по товарам с сайта конкурента(около 5000 позиций) - хранить в базе и в примитивном веб-интерфейсе должны быть вкладки:

ВКЛАДКА1 Значение у товара стало ноль - закончился (сравнение вчерашние данные/сегодняшние данные) - товары, которые вчера были ноль(не было в наличии) и сегодня тоже ноль - не выводить.

ВКЛАДКА2 Значение у товара было ноль стало больше ноля - значит завезли товар ﻿(сравнение вчерашние данные/сегодняшние данные)﻿

ВКЛАДКА 3 - ИСТОРИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПО ТОВАРУ - На основе фильтра посмотреть все значения товара за каждый день между Дата1 и Дата2 - даты задаются вручную.

ВКЛАДКА 4 - Товар скоро закончится - осталось меньше 10 % от последнего самого высокого значения(последнее самое высокое значение -это последняя самая высокая цифра после 0), например товар отсутствовал его было ноль в остатках на протяжении последней недели - завезли 500 единиц, каждый день торговали товар убавлялся и вот осталось менее 10 % от последнего высокого значения (на этом примере 500, потому что до 500 было ноль)

Вкладка 5 - топ300 самых высоко ликвидных товаров за последнюю неделю/месяц - выводить товары по количеству проданных, например за неделю/месяц продали 11100 товара А, 9999 товара Б и 7800 товара С и далее по убываниию

ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС:

Вывод товара артикул/Название/Цена/ слово ссылка и при нажатии правой возможность скопировать / вывод значений

возможность как в эксель фильтровать по значению на дату =самое большое/самое маленькое / возможность выводить 50/100/200 на страницу

Возможны альтернативы, полуавтоматизация, предложения в директ

ОПЛАТА СТРОГО через безопасную сделку

Обязательно указывайте релевантный опыт