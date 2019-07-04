Разработка программы интерактивного опросника на основе сотового телефона или планшета на Android. Программа не является приложением для сотового телефона. Программа должна определить наличие человека рядом по лицу. После этого программа должна задавать вопросы и понимать ...
Ежедневный парсинг остатков товара у конкурента
Необходимо написать парсер + веб интерфейс где можно хранить историю
ЗАДАЧИ:
Каждый день собирать остатки по товарам с сайта конкурента(около 5000 позиций) - хранить в базе и в примитивном веб-интерфейсе должны быть вкладки:
ВКЛАДКА1 Значение у товара стало ноль - закончился (сравнение вчерашние данные/сегодняшние данные) - товары, которые вчера были ноль(не было в наличии) и сегодня тоже ноль - не выводить.
ВКЛАДКА2 Значение у товара было ноль стало больше ноля - значит завезли товар (сравнение вчерашние данные/сегодняшние данные)
ВКЛАДКА 3 - ИСТОРИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПО ТОВАРУ - На основе фильтра посмотреть все значения товара за каждый день между Дата1 и Дата2 - даты задаются вручную.
ВКЛАДКА 4 - Товар скоро закончится - осталось меньше 10 % от последнего самого высокого значения(последнее самое высокое значение -это последняя самая высокая цифра после 0), например товар отсутствовал его было ноль в остатках на протяжении последней недели - завезли 500 единиц, каждый день торговали товар убавлялся и вот осталось менее 10 % от последнего высокого значения (на этом примере 500, потому что до 500 было ноль)
Вкладка 5 - топ300 самых высоко ликвидных товаров за последнюю неделю/месяц - выводить товары по количеству проданных, например за неделю/месяц продали 11100 товара А, 9999 товара Б и 7800 товара С и далее по убываниию
ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС:
Вывод товара артикул/Название/Цена/ слово ссылка и при нажатии правой возможность скопировать / вывод значений
возможность как в эксель фильтровать по значению на дату =самое большое/самое маленькое / возможность выводить 50/100/200 на страницу
Возможны альтернативы, полуавтоматизация, предложения в директ
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Обязательно указывайте релевантный опыт
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