Mr-invest

Воскресенский Mr-invest

 
36 летРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$505
выплачено фрилансерам
36%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Доработка сайта на WordPress

    Есть сайт магазина одежды на WP и в работе используется плагин WooCommerce. Необходимо: 1) В плагин WooCommerce/Orders добавить в статусы заказа "Отправлен на производство", "Вышел с производства". 2) В ...

    WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPressWooCommerce
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Срочно перенести сайт с Tilda на WordPress

    День добрый) Есть два сайта на тильде SwissMedExpert.eu и SwissMedExpert.ru необходимо срочно оба сайта перенести на WordPress на один домен eu  + плагин мультиязычности По функционалу сайт очень простой - страницы клиник и веб-форма для отправки.  Полное сохранение ...

    WordPressTilda
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Сделать сайт на WordPress

    Необходимо из дизайна сделанного в Figma сделать сайт на WordPress Заказчик непосредственно я. Да, текст на сайте на английском, но это не значит, что сайт на «богатом». Многозначные неуместные цифры только лишь за английский язык рассматриваться ...

    JavascriptWordPressСайт на WordPressТексты для сайтаFigma
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Сделать SSR Рендеринг для проекта на VUE

    Необходимо сделать рендеринг на стороне сервера для проекта выполненного фронтом на Vue 3 + Typescript. (GitHub) Бэкэнд уже написан (Django + Django Rest Framework), API сделано. Ссылка на проект [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3omJiwX]https://bit.ly/3omJiwX[/url] Объем работ: - Главная - Страница о компании - Страница Ипотека - ...

    TypeScriptDjangoRESTVue.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Front-end VUE Typescript

    Добрый день. Необходимо на основе данной верстки закончить фронтенд на Vue Typescript. (есть 35 процентов) Бэкэнд уже написан (Django + Django Rest Framework) , апишка готова. От вас требуется грамотно перенести верстку, организовать общение клиента с ...

    TypeScriptDjangoRESTVue.js
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсинг контента с сайта

    Необходимо спарсить информацию с сайта конкурента. ТЗ только в личку. Оперативно отвечу на личные сообщения или пришлю ТЗ, если вы оставите предварительную заявку по этому проекту. С меня своевременна оплата, четкое ТЗ и хороший отзыв)

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нейминг агентства недвижимости

    $35

    Здравствуйте! Необходим нейминг для агентства недвижимости. Об агентстве: Новое, свежее агентство в Петербурге. Профиль деятельности продажа новостроек, немного вторичка. Не занимаемся арендой, загородной, коммерческой недвижимостью. Изначально агентство недвижимости в Петербурге. И здесь дилемма, готовы к чему то очень ...

    Нейминг и Слоганы3 исполнителя
    Завершен
    2 года назад

  • Нейминг агентства недвижимости

    Здравствуйте! Необходим нейминг для агентства недвижимости. Об агентстве: Новое, свежее агентство в Петербурге. Профиль деятельности продажа новостроек, немного вторичка. Не занимаемся арендой, загородной, коммерческой недвижимостью. Изначально агентство недвижимости в Петербурге. И здесь дилемма, готовы к чему то очень ...

    Нейминг и Слоганы3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Бэкенд сайта

    Выполнен Front End - Предоставлю в личку. Нужен бэкенд портала. О проекте: Сайт имеет пока что одну языковую версию - русскую. Текущая русская версия сайта будет работать на Россию, Казахстан и Украину. Интеграция с AMO-CRM. Авторизация ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт на тильде для тату студии

    $450

    Необходимо сделать 5 посадочных страниц по услугам тату студии + адаптивы на мобильный и планшет.  Сначала разработать прототипы на фигме, согласовать и сделать дизайн на тильде. Подключить оплату и сделать соответствующие страницы.

    FigmaTilda
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать UX/UI прототип+дизайн

    Требуется разработать UX/UI адаптив-прототип в Figma или Axure и в последствии дизайн сайта - портал о лечении онкологии. В задаче будут следующие страницы: 1. Главная 2. Клиники страны 3. Профиль Клиники 4. Общая Страница о заболевании 5. Лечение заболевания в ...

    Дизайн сайтаFigma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Консультация SEO специалиста по структуре сайта

    Необходима консультация SEO Специалиста по структуре сайта Результат схематичная карта по примеру ниже https://impulse-design.com.ua/images/blog/struktura-seo14-min.jpg Для сравнения будет дано 3 главных конкурента оплата на сбер или яндекс до 500 рублей с меня отзыв.

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • UX/UI прототип+дизайн в Figma или Axure

    Требуется разработать UX/UI адаптив-прототип в Figma или Axure и в последствии дизайн сайта - портал о лечении онкологии. В задаче будут следующие страницы: 1. Главная 2. Клиники страны 3. Профиль Клиники 4. Общая Страница о заболевании 5. Лечение заболевания в стране 6. ...

    Дизайн сайтаFigma
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Помощь по прототипу Axure

    Был разработан "схематичный прототип" одностраничного лендинга для репетитора англ языка в программе Axure для последующей верстки в Figma и затем публикации в Tilda - необходимо доработать прототип с точки зрения UX и UI и грамотно подготовить файл по ...

    FigmaTilda
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Оптимизировать сайт - Google PageSpeed

    Есть сайт на тильде одностраничник, запускается на 50/100 для мобильных устройств Необходимо оптимизировать и повысить скорость загрузки до 85-99 Сайт и отчет [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&amp;url=spicytattooing.ru&amp;tab=mobile]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&amp;url=spicytattooing.ru&amp;tab=mobile[/url]  Просьба размещать сроки и стоимость работы  Возможна оплата СБЕР / Безопасная сделка

    Tilda
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Скопировать дизайн сайта на тильду

    $30

    необходимо сделать одностраничный сайт на тильде - есть оригинал tattoo точка delete точка ru - нужно скопировать его в плане дизайна на тильду (аккаунт платный, всплывающие окна не нужны - блоки нужно не все копировать ...

    Дизайн сайтаTilda
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Insales - доработать страницу корзины

    В магазине на инсейлс добавить возможность выводить товара дня (3-4 карточки в строчку с картинками) на странице корзины - во вложении на картинке показано схематично как - см внутри зеленой рамки  Обязательно указывайте опыт работы с ...

    InSales
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Ежедневный парсинг остатков товара у конкурента

    $250

    Необходимо написать парсер + веб интерфейс где можно хранить историю ЗАДАЧИ: Каждый день собирать остатки по товарам с сайта конкурента(около 5000 позиций) - хранить в базе и в примитивном веб-интерфейсе должны быть вкладки: ВКЛАДКА1 Значение у товара стало ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
онлайн
$20
10 баллов
4 месяца назад
Перенести сайт на WP с одного хостинга на другой
Все отлично, спасибо за предоставленную работу, оплата сразу, рекомендую!
Спасибо большое Алексею за четко выполненную задачу и поддержку после. Смело могу рекомендовать исполнителя!
Ответный отзыв
Ky3MuT4
Денис 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
2 года назад
Нейминг агентства недвижимости
Благодарю за конкурс, было интересно!
Спасибо за работу. Понравился ход мыслей в вопросах нейминга.
Ответный отзыв
tanelinka
Татьяна 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$20
10 баллов
2 года назад
Нейминг агентства недвижимости
Благодарю за конкурс! Интересная задача. Приятно было поработать!
Спасибо за работу. Понравился ход мыслей в вопросах нейминга и знания Петербурга.
Ответный отзыв
stasupolnomochen
Станислав 
63 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
Нейминг агентства недвижимости
Отличный заказчик!
Спасибо за работу. Понравился ход мыслей и оперативность.
Ответный отзыв
GorohovNazar
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
21 день назад
$450
10 баллов
3 года назад
Сайт на тильде для тату студии
Большое спасибо за очередной объемный и интересный заказ, буду рад сотрудничеству в будущем!
Спасибо большое за работу! Обязательно обращусь еще!
Ответный отзыв