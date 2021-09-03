Есть сайт магазина одежды на WP и в работе используется плагин WooCommerce. Необходимо: 1) В плагин WooCommerce/Orders добавить в статусы заказа "Отправлен на производство", "Вышел с производства". 2) В ...
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо срочно перенести сайт с одного хостинга на другой с полным сохранением всего функционала, дизайна, баз данных, адресов страниц, плагинов.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 месяца назад
День добрый) Есть два сайта на тильде SwissMedExpert.eu и SwissMedExpert.ru необходимо срочно оба сайта перенести на WordPress на один домен eu + плагин мультиязычности По функционалу сайт очень простой - страницы клиник и веб-форма для отправки. Полное сохранение ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт9 месяцев назад
Необходимо из дизайна сделанного в Figma сделать сайт на WordPress Заказчик непосредственно я. Да, текст на сайте на английском, но это не значит, что сайт на «богатом». Многозначные неуместные цифры только лишь за английский язык рассматриваться ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Необходимо сделать рендеринг на стороне сервера для проекта выполненного фронтом на Vue 3 + Typescript. (GitHub) Бэкэнд уже написан (Django + Django Rest Framework), API сделано. Ссылка на проект [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3omJiwX]https://bit.ly/3omJiwX[/url] Объем работ: - Главная - Страница о компании - Страница Ипотека - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Добрый день. Необходимо на основе данной верстки закончить фронтенд на Vue Typescript. (есть 35 процентов) Бэкэнд уже написан (Django + Django Rest Framework) , апишка готова. От вас требуется грамотно перенести верстку, организовать общение клиента с ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо спарсить информацию с сайта конкурента. ТЗ только в личку. Оперативно отвечу на личные сообщения или пришлю ТЗ, если вы оставите предварительную заявку по этому проекту. С меня своевременна оплата, четкое ТЗ и хороший отзыв)Веб-программирование17 заявокЗакрыт2 года назад
- $35
Здравствуйте! Необходим нейминг для агентства недвижимости. Об агентстве: Новое, свежее агентство в Петербурге. Профиль деятельности продажа новостроек, немного вторичка. Не занимаемся арендой, загородной, коммерческой недвижимостью. Изначально агентство недвижимости в Петербурге. И здесь дилемма, готовы к чему то очень ...Нейминг и Слоганы3 исполнителяЗавершен2 года назад
Здравствуйте! Необходим нейминг для агентства недвижимости. Об агентстве: Новое, свежее агентство в Петербурге. Профиль деятельности продажа новостроек, немного вторичка. Не занимаемся арендой, загородной, коммерческой недвижимостью. Изначально агентство недвижимости в Петербурге. И здесь дилемма, готовы к чему то очень ...Нейминг и Слоганы3 заявкиЗакрыт2 года назад
Выполнен Front End - Предоставлю в личку. Нужен бэкенд портала. О проекте: Сайт имеет пока что одну языковую версию - русскую. Текущая русская версия сайта будет работать на Россию, Казахстан и Украину. Интеграция с AMO-CRM. Авторизация ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 года назад
- $450
Необходимо сделать 5 посадочных страниц по услугам тату студии + адаптивы на мобильный и планшет. Сначала разработать прототипы на фигме, согласовать и сделать дизайн на тильде. Подключить оплату и сделать соответствующие страницы.Завершен3 года назад
Требуется разработать UX/UI адаптив-прототип в Figma или Axure и в последствии дизайн сайта - портал о лечении онкологии. В задаче будут следующие страницы: 1. Главная 2. Клиники страны 3. Профиль Клиники 4. Общая Страница о заболевании 5. Лечение заболевания в ...Завершен3 года назад
Необходима консультация SEO Специалиста по структуре сайта Результат схематичная карта по примеру ниже https://impulse-design.com.ua/images/blog/struktura-seo14-min.jpg Для сравнения будет дано 3 главных конкурента оплата на сбер или яндекс до 500 рублей с меня отзыв.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать UX/UI адаптив-прототип в Figma или Axure и в последствии дизайн сайта - портал о лечении онкологии. В задаче будут следующие страницы: 1. Главная 2. Клиники страны 3. Профиль Клиники 4. Общая Страница о заболевании 5. Лечение заболевания в стране 6. ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт3 года назад
Был разработан "схематичный прототип" одностраничного лендинга для репетитора англ языка в программе Axure для последующей верстки в Figma и затем публикации в Tilda - необходимо доработать прототип с точки зрения UX и UI и грамотно подготовить файл по ...Завершен3 года назад
Есть сайт на тильде одностраничник, запускается на 50/100 для мобильных устройств Необходимо оптимизировать и повысить скорость загрузки до 85-99 Сайт и отчет [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=spicytattooing.ru&tab=mobile]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU&url=spicytattooing.ru&tab=mobile[/url] Просьба размещать сроки и стоимость работы Возможна оплата СБЕР / Безопасная сделкаСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
необходимо сделать одностраничный сайт на тильде - есть оригинал tattoo точка delete точка ru - нужно скопировать его в плане дизайна на тильду (аккаунт платный, всплывающие окна не нужны - блоки нужно не все копировать ...Завершен4 года назад
В магазине на инсейлс добавить возможность выводить товара дня (3-4 карточки в строчку с картинками) на странице корзины - во вложении на картинке показано схематично как - см внутри зеленой рамки Обязательно указывайте опыт работы с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $250
Необходимо написать парсер + веб интерфейс где можно хранить историю ЗАДАЧИ: Каждый день собирать остатки по товарам с сайта конкурента(около 5000 позиций) - хранить в базе и в примитивном веб-интерфейсе должны быть вкладки: ВКЛАДКА1 Значение у товара стало ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Помощь в настройке ретаргетинга в VK - все уже настроено - нужно проверка и консультация на полчаса 500 рубКонтекстная реклама4 заявкиЗакрыт4 года назад