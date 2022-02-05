Сделать SSR Рендеринг для проекта на VUE

Приветствую! Есть несколько однотипных простых устройств на основе ESP-32S ESP-32 + тензо-датчик (весы) подключающееся к Wi-Fi. Прошивка устройств уже есть, возможно потребуются небольшие корректировки. Необходимо разработать: -бэк, собирающий с них данные, складывающий в бд и предоставляющий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать рендеринг на стороне сервера для проекта выполненного фронтом на Vue 3 + Typescript. (GitHub)
Бэкэнд уже написан (Django + Django Rest Framework), API сделано.
Ссылка на проект https://bit.ly/3omJiwX
Объем работ:
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- Страница каталога/выдачи
- Типовая страница "Карточка ЖК"
- Типовая страница "Карточка Квартиры"
- Блог/Статья
- Контакты
Ссылку на SPA дам в личку.
Я сам заказчик. Заинтересован в плодотворном и долгосрочном сотрудничестве.
Вариант оплаты только через Безопасную сделку.
Спасибо за уделенное время.
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