Нужно разработать контракт BEP20 токена

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки572 просмотра
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Нужен smart contract BEP 20 токен написанного на солидити на безопасность. Контракт должен давать возможность покупать токны но их продажа должна быть будет доступна только для определенных адресов которые будут указаны деплойером контракта.

2 года назад
guest_1630178610267
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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