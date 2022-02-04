Сделать проект для налогового возврата

Добрый день, есть вопрос по wb api, пишите те, кто имел опыт в этой области. Также, возможно, не получается отправить post-запрос на другой сервер. Пишите те, кто имеет хороший опыт по отправке post-запросов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект только начали разрабатывать. Делается для немецкого рынка. Суть в том, что раз в год все люди могут подать налоговую декларацию и иногда получить часть ранее уплаченных (переплаченных) налогов назад. Нам требуется еще один опытный PHP программист на этот проект, чтобы ускорить разработку проекта. Длительность разработки 6 месяцев. Возможно продление. Оплата по месяцам.
Обязательно знание Laravel, vuejs, а также опыт работы над другими проектами. Пожалуйста, представьте описание наиболее интересных проектов, которые Вы делали.
Условия:
- удаленная работа
- полная занятость
- большие перспективы профессионального роста и постепенное увелечение оплаты.
Требования:
- Разработка на PHP не менее двух лет
- Опыт разработки на Laravel.
- Опыт с MySQL или PostgreSQL
- VUE.JS, JavaScript
- Умение самостоятельно и оперативно решать задачи различной сложности
Обязательно приложите своё портфолио - список проектов и ваша роль в них.
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