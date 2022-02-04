Сделать проект для налогового возврата

$9000
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок678 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проект только начали разрабатывать. Делается для немецкого рынка. Суть в том, что раз в год все люди могут подать налоговую декларацию и иногда получить часть ранее уплаченных (переплаченных) налогов назад. Нам требуется еще один опытный PHP программист на этот проект, чтобы ускорить разработку проекта. Длительность разработки 6 месяцев. Возможно продление. Оплата по месяцам.

Обязательно знание Laravel, vuejs, а также опыт работы над другими проектами. Пожалуйста, представьте описание наиболее интересных проектов, которые Вы делали.

Условия:

- удаленная работа

- полная занятость

- большие перспективы профессионального роста и постепенное увелечение оплаты.

Требования:

- Разработка на PHP не менее двух лет

- Опыт разработки на Laravel.

- Опыт с MySQL или PostgreSQL

- VUE.JS, JavaScript

- Умение самостоятельно и оперативно решать задачи различной сложности

Обязательно приложите своё портфолио - список проектов и ваша роль в них.

2 года назад
vingrad
39 летГермания
18 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Wildberries api

    Добрый день,  есть вопрос по wb api, пишите те, кто имел опыт в этой области.  Также, возможно, не получается отправить post-запрос на другой сервер. Пишите те, кто имеет хороший опыт по отправке post-запросов.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сверстать визитку и установить на MODX

    $700

    Задача, с использованием реакт, эффектно сверстать сайт визитку (валидно, кросбраузерно, адаптивно) + сверстать портфолио отдельно по элементам ( всего около 9 работ). Все это установить на MODx с возможностью полного редактирования контента в дальнейшем. Верстка ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Битрикс 24

    да прям по пунктам оцените, или связанно по пунктам.чтобы понимали, предыдущий разраб как-то привязал вывод цен к курсу ЦБ. Они ежедневно обновляются. И новая, 2 актуальные задачи, которые я не добавлял туда:да прям по пунктам ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Интеграция OpenCart и RetailCRM

    Требуется доработка интеграции одного из сайтов (ocStore 2.3) с RetailCRM.Нужно перенести клиентов из RetailCRM в личный кабинет Opencart. Настроить синхронизацию статусов заказов из RetailCRM в ocStore. А также небольшие корректировки модуля для связки Opencart и ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать выгрузку авто в каталог на сайте по АПИ

    Здравствуйте, есть каталог авто на сайте [url=http://tosei.ru/]tosei.ru/[/url] (WordPress), сейчас авто там добавлены вручную, есть необходимость добавить автоматическую синхронизацию с сайтом авто аукционов по АПИ. Примеры уже реализованных решений на этом АПИ: jpstar.ru kimuracars.com a.tokidoki.su Документация по АПИ: [url=http://avto.jp/api.html?on]avto.jp/api.html?on[/url] [url=http://avto.jp/api.html?to]avto.jp/api.html?to[/url]

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка интернет-магазина

    Для сайта https://pravovoe-soprovogdenie.ru/необходимо создать Интернет-магазин документов. Интернет магазин должен делаться на отдельном дом. Стилистика Интернет-магазина должна соответствовать сайту https://pravovoe-soprovogdenie.ru/(исходники дизайна данного сайта предоставлю). Интернет-магазин по структуре и функциональности должен быть схож с данным интернет-магазином: https://portal-yuridicheskih-uslug.ru/magazin-juridicheskih-dokumentov В Интернет-магазине ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать личные кабинеты Frontend (Nuxt & Vue)

    Задачи: ﻿﻿- Разработка личного кабинета Паблишера - Разработка личного кабинета Аффилейт Менеджера - Верстка страницы карточки трейдера Для успешного одобрения в проект потребуются: - Опыт разработки на JS от 5-х лет; - Vue.js (Vuex, VueRouter, Vuetify, Vue-cli); - Умение самостоятельно поправить верстку ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад