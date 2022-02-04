Сделать проект для налогового возврата

Проект только начали разрабатывать. Делается для немецкого рынка. Суть в том, что раз в год все люди могут подать налоговую декларацию и иногда получить часть ранее уплаченных (переплаченных) налогов назад. Нам требуется еще один опытный PHP программист на этот проект, чтобы ускорить разработку проекта. Длительность разработки 6 месяцев. Возможно продление. Оплата по месяцам.

Обязательно знание Laravel, vuejs, а также опыт работы над другими проектами. Пожалуйста, представьте описание наиболее интересных проектов, которые Вы делали.

Условия:

- удаленная работа

- полная занятость

- большие перспективы профессионального роста и постепенное увелечение оплаты.

Требования:

- Разработка на PHP не менее двух лет

- Опыт разработки на Laravel.

- Опыт с MySQL или PostgreSQL

- VUE.JS, JavaScript

- Умение самостоятельно и оперативно решать задачи различной сложности

Обязательно приложите своё портфолио - список проектов и ваша роль в них.