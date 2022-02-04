Сделать личные кабинеты Frontend (Nuxt & Vue)

Задачи:

﻿﻿- Разработка личного кабинета Паблишера

- Разработка личного кабинета Аффилейт Менеджера

- Верстка страницы карточки трейдера

Для успешного одобрения в проект потребуются:

- Опыт разработки на JS от 5-х лет;

- Vue.js (Vuex, VueRouter, Vuetify, Vue-cli);

- Умение самостоятельно поправить верстку или оформить небольшой блок по примеру или образцу из фигмы

- Git

- Понимание принципов - ООП, DRY, KISS, SOLID.

- Опыт работы с любым из препроцессоров.

- Опыт самостоятельное разработки SPA или проектирование архитектуры с нуля.

Просьба присылать примеры проектов и ссылку на Git-репозиторий. Более подробное задание даст тимлид при обсуждении после первичной оценки представленных вами проектов и репозитория.