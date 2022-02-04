Создать сайт на WP + Astra Theme по заданному ТЗ

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка5049 просмотров
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Доброе время суток, уважаемые фрилансеры. По заданному ТЗ прошу создать сайт на базе CMS WP с применением выбранного шаблона Astra. В рамках шаблона поправить главную страницу, сформировать внутренние страницы (по ТЗ), наполнить сайт информацией из ТЗ (приложены ссылки на нужную информацию).

Разные украшательства приветствуются, предлагайте.

По цене и срокам рассмотрю ваши предложения, пишите.

2 года назад
Satinell
27 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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