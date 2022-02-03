Php developer wanted!

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок678 просмотров
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Здраствуйте! Нужно доработать небольшой сайт написан на ванильном php. Новички приветствуются!

ТЗ

  • Подключить платженую систему fondy.io
  • На одной странице подянуть информацию с БД(MySql)
  • Сделать админу возможность менять роль и пароль юзера
  • Также есть готовый код лайв чата между 2 юзерами просто сделать так чтобы он работал на сайте(если нужно будет что-то доработать, доплату обговорим)
PHP
2 года назад
Ojin
24 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад