Доработка сайта на Вордпрессе.

Делали сайт, программист пропал.

Нужно доработать. Из того что осталось сделать:

- мелкие доработки на сайте (косметические)

- сделать мобильную версию

- сделать корзину. Она подключена к товарам, нужно в корзине сделать нужные пункты, сделать вывод корзины справой стороны экрана.

Доступы к сайту дам претендентам.

С вас ориентировочная цена (я понимаю, что она будет изменяться, мне важно видеть вилку цен, за которую можете взяться)