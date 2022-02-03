Поменять css стили нескольких страниц

Нужно сделать 12 страниц с разными стилями на основе двух уже готовых страниц.

JS – не трогаем. Шрифты – не трогаем. Заменять нужно только css, картинки, немного текст, немного верстку

Первая страница: http://cx27826.tmweb.ru/coinbase/ на основе нее нужно сделать такие же страницы под:

-Ledger wallet

-Solflare web wallet

-Soller wallet

-Clover wallet

-MathWallet

-Slope wallet

-Solong wallet

Кошельки качать не надо – достаточно загуглить картинки интерфейса и переделать страницы под них.

Нужно заменить: логотип – на логотип нового wallet-а, цвета – соответствующие новому wallet-у (включая цвет прелоадера), все упоминания "Coinbase" в тексте – на название нового wallet-а, значение аттрибута value в теге с coinbase – на название нового wallet-a

Вторая страница: http://cx27826.tmweb.ru/metamask/ , но основе нее нужно сделать такие же страницы под:

-Solflare extension wallet

-Sollet extension wallet

-Phantom wallet

Здесь кошелька всего 2 – можете установить расширением в браузер и посмотреть интерфейс + расположение блоков и переделат ьстраницы на основе увиденного.

Нужно заменить: расположение блоков – под новый wallet, логотип – на логотип нового wallet-а, цвета – соответствующие новому wallet-у (включая цвет прелоадера), все упоминания "Metamask" в тексте – на название нового wallet-а, значение аттрибута value в теге с coinbase – на название нового wallet-a

Прикрепил к заданию архив с готовыми первой и второй страницей.