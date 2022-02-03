Нужно написать Бот для автоматической записи

Нужно написать Бот для записи. Бот должен проверять наличие свободных дат и мест для записи каждые 9-20 секунд и автоматически записывать заявителей в порядке очереди на свободные даты на собеседование на сайте посольства США в Польше: (https://cgifederal.secure.force.com)

Также нужно делать скрин страницы с фиксацией полученных данных.

Как правило, для записи нужны логин и пароль заявителей от лк на сайте Посольства, соответственно, бот должен обходить блокировки и подозрительную активность и коннектиться с личным кабинетом.

Вот шаги, которые надо пройти Боту для записи:

1.Зайти на страницу входа

2. Ввести логин и пароль:

Логин - ***

Пароль - ***

3. Поставить галочку согласия с Политикой конфиденциальности.

4. Ввести капчу.

5. Нажать кнопку входа в личный кабинет.

6. В ЛК в боковом меню выбрать "Продолжить":

7. В открывшемся окне выбрать «Non-Resident» (как правило, стоит уже) и нажать кнопку "Продолжить":

8. Снизу появляется меню ближайшей дата записи

9. дату необходимо выбрать + выбрать время записи и подтвердить.

Эту информацию выводим + скрин отправляем на эл. почту

Дело в том, что в течение очень короткого времени места быстро заканчиваются. Соответственно, уведомление на странице пункта 8 пропадает вплоть до появления очередного "окна" записи.

Страница позволяет проверять одному пользователю страницу до 10 раз в сутки, после чего можно попасть в бан на 72 часа (так же туда можно попасть при длительной активности на странице)