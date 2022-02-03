Нужно написать Бот для автоматической записи

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки505 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать Бот для записи. Бот должен проверять наличие свободных дат и мест для записи каждые 9-20 секунд и автоматически записывать заявителей в порядке очереди на свободные даты на собеседование на сайте посольства США в Польше: (https://cgifederal.secure.force.com)

Также нужно делать скрин страницы с фиксацией полученных данных.

Как правило, для записи нужны логин и пароль заявителей от лк на сайте Посольства, соответственно, бот должен обходить блокировки и подозрительную активность и коннектиться с личным кабинетом.

Вот шаги, которые надо пройти Боту для записи:

1.Зайти на страницу входа

2. Ввести логин и пароль:

Логин - ***

Пароль - ***

3. Поставить галочку согласия с Политикой конфиденциальности.

4. Ввести капчу.

5. Нажать кнопку входа в личный кабинет.

6. В ЛК в боковом меню выбрать "Продолжить":

7. В открывшемся окне выбрать «Non-Resident» (как правило, стоит уже) и нажать кнопку "Продолжить":

8. Снизу появляется меню ближайшей дата записи

9. дату необходимо выбрать + выбрать время записи и подтвердить.

Эту информацию выводим + скрин отправляем на эл. почту

Дело в том, что в течение очень короткого времени места быстро заканчиваются. Соответственно, уведомление на странице пункта 8 пропадает вплоть до появления очередного "окна" записи.

Страница позволяет проверять одному пользователю страницу до 10 раз в сутки, после чего можно попасть в бан на 72 часа (так же туда можно попасть при длительной активности на странице)

2 года назад
guest_16438808948225
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Исправить форму обратной связи на сайте.

    Всем привет. Кто может помочь новичку? Бюджет небольшой.  Есть сайт который скопировали с сети, он стоит на хостинге и домене. Сам сайт работает вроде отлично все хорошо, но есть проблема в обратной связи (uForm) , не ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Python скрипт

    Необходимо написать скрипт который будет вытаскивать твиттер алиас со страниц на opensea.io У нас есть данные адреса кошельков. например вот этот кошелек 0x07ea972685f02b0f972482614b7b3550e521a3b5-&gt; opensea.io/0x07ea972685f02b0f972482614b7b3550e521a3b5 Перейдя по ссылке можно увидеть как выглядит верифицированный twitter d.pr/i/rRVEtk Значит в базу данных нужно будет записать ...

    Python
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Установка Selenium

    Добрый день, нужно установить библиотеку Selenium и запустить на ней какой-нибудь тестовый скрипт, чтобы показать, что вы установили её правильно. Пишите те, кто может это сделать.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Программирование калькулятора для расчета стоимости натяжных потолков

    Необходимо написать код для блока калькулятора на сайте по заданному макету, который будет рассчитывать стоимость установки натяжного потолка по заданным формулам и отправлять полученные данные на почту. Ссылка на макет: [url=https://www.figma.com/file/A6AKAFZpN1Cuwan4oAVTYN/Untitled?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/A6AKAFZpN1Cuwan4oAVTYN/Untitled?node-id=0%3A1 [/url][u] [/u]Подробное ТЗ и формулы калькулятора: https://docs.google.com/document/d/1JCccK8F6Sb0ITZ17TKjU1zcYGiIX7mhwxlxaB8QzfQI/edit?usp=sharing [u] [/u]

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Web страница Генерации dxf файла по входным данным.

    Пользователь вводит размеры (длина, ширина). По полученным данным генерируется dxf файл (чертеж). Упрощенно : прямоугольник с отверстиями. Чертеж содержит отверстия , количество и размеры  отверстий статичны, т.е. не меняются и не зависят от введенных ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Скопировать / спарсить / сохранить данные с сайта

    Есть сайт tripoli.land с базой агропредприятий Украины с открытыми данными:  Название, контакты, размер зембанка.  Нужно скачать все в один или несколько екселек, так как с сайта открывать и сохранять в рабочую базу по одному предприятию - не вариант.  От ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сверстать визитку и установить на MODX

    $650

    Салют! Нужен реально опытный разработчик. Задача с использован в связке реакта и ангуляра + эффектно заверстать сайт (валидно кросбраузерно адаптивно) визитку и портфолио в слоях (9 работ). И все это установить на MODx с ...

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • FrontEnd разработчик VUE.js (возможно Blazor) и REST API

    Ищем front-end разработчика для длительного сотрудничества. VUE.js, но возможно и Blazor. Обсуждаемо. Microsoft DevOps и Azure. REST API. Основные требования: квалификация и опыт, а так же наденость, так как сотрудничество долгое, возможно и несколько проектов.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад