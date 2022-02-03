Нужно написать Бот для автоматической записи

Всем привет. Кто может помочь новичку? Бюджет небольшой. Есть сайт который скопировали с сети, он стоит на хостинге и домене. Сам сайт работает вроде отлично все хорошо, но есть проблема в обратной связи (uForm) , не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать Бот для записи. Бот должен проверять наличие свободных дат и мест для записи каждые 9-20 секунд и автоматически записывать заявителей в порядке очереди на свободные даты на собеседование на сайте посольства США в Польше: (https://cgifederal.secure.force.com)
Также нужно делать скрин страницы с фиксацией полученных данных.
Как правило, для записи нужны логин и пароль заявителей от лк на сайте Посольства, соответственно, бот должен обходить блокировки и подозрительную активность и коннектиться с личным кабинетом.
Вот шаги, которые надо пройти Боту для записи:
1.Зайти на страницу входа
2. Ввести логин и пароль:
Логин - ***
Пароль - ***
3. Поставить галочку согласия с Политикой конфиденциальности.
4. Ввести капчу.
5. Нажать кнопку входа в личный кабинет.
6. В ЛК в боковом меню выбрать "Продолжить":
7. В открывшемся окне выбрать «Non-Resident» (как правило, стоит уже) и нажать кнопку "Продолжить":
8. Снизу появляется меню ближайшей дата записи
9. дату необходимо выбрать + выбрать время записи и подтвердить.
Эту информацию выводим + скрин отправляем на эл. почту
Дело в том, что в течение очень короткого времени места быстро заканчиваются. Соответственно, уведомление на странице пункта 8 пропадает вплоть до появления очередного "окна" записи.
Страница позволяет проверять одному пользователю страницу до 10 раз в сутки, после чего можно попасть в бан на 72 часа (так же туда можно попасть при длительной активности на странице)
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо написать скрипт который будет вытаскивать твиттер алиас со страниц на opensea.io У нас есть данные адреса кошельков. например вот этот кошелек 0x07ea972685f02b0f972482614b7b3550e521a3b5-> opensea.io/0x07ea972685f02b0f972482614b7b3550e521a3b5 Перейдя по ссылке можно увидеть как выглядит верифицированный twitter d.pr/i/rRVEtk Значит в базу данных нужно будет записать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, нужно установить библиотеку Selenium и запустить на ней какой-нибудь тестовый скрипт, чтобы показать, что вы установили её правильно. Пишите те, кто может это сделать.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо написать код для блока калькулятора на сайте по заданному макету, который будет рассчитывать стоимость установки натяжного потолка по заданным формулам и отправлять полученные данные на почту. Ссылка на макет: [url=https://www.figma.com/file/A6AKAFZpN1Cuwan4oAVTYN/Untitled?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/A6AKAFZpN1Cuwan4oAVTYN/Untitled?node-id=0%3A1 [/url][u] [/u]Подробное ТЗ и формулы калькулятора: https://docs.google.com/document/d/1JCccK8F6Sb0ITZ17TKjU1zcYGiIX7mhwxlxaB8QzfQI/edit?usp=sharing [u] [/u]Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Пользователь вводит размеры (длина, ширина). По полученным данным генерируется dxf файл (чертеж). Упрощенно : прямоугольник с отверстиями. Чертеж содержит отверстия , количество и размеры отверстий статичны, т.е. не меняются и не зависят от введенных ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Есть сайт tripoli.land с базой агропредприятий Украины с открытыми данными: Название, контакты, размер зембанка. Нужно скачать все в один или несколько екселек, так как с сайта открывать и сохранять в рабочую базу по одному предприятию - не вариант. От ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно создать копию @Manybot в тг. Бот - конструктор ботов тг. Прямая ссылка на бота: https://t.me/ManybotВеб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
Нужно чтобы бот создавал почту затем регистрировался в казино и вводил там нужный промокод. И так по кругу сколько нужно раз.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $650
Салют! Нужен реально опытный разработчик. Задача с использован в связке реакта и ангуляра + эффектно заверстать сайт (валидно кросбраузерно адаптивно) визитку и портфолио в слоях (9 работ). И все это установить на MODx с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищем front-end разработчика для длительного сотрудничества. VUE.js, но возможно и Blazor. Обсуждаемо. Microsoft DevOps и Azure. REST API. Основные требования: квалификация и опыт, а так же наденость, так как сотрудничество долгое, возможно и несколько проектов.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад