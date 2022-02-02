FrontEnd разработчик VUE.js (возможно Blazor) и REST API

[b][url=https://lampa-tut.ru/index.php?route=extension/feed/yandex_yml3]https://lampa-tut.ru/index.php?route=extension/feed/yandex_yml3[/url][/b] вот ссылка. Она не прогружается. Кто может разобраться в чем проблема отпишите. Возможно из-за большого объема. Выгрузка идет из этого моуля https://opencartforum.com/files/file/3846-yml-eksport-v-yandeksmarket-yandexturbo-promua-aliexpresscom-dlya-opencart-2x-3x/ Если есть варианты поставить и потестировать другой давайте попробуем. Либо можно доработать этот. В общем любое ...