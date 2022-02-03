Не работает yml выгрузка на opencart

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок603 просмотра
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https://lampa-tut.ru/index.php?route=extension/feed/yandex_yml3

вот ссылка. Она не прогружается. Кто может разобраться в чем проблема отпишите.

Возможно из-за большого объема. Выгрузка идет из этого моуля

https://opencartforum.com/files/file/3846-yml-eksport-v-yandeksmarket-yandexturbo-promua-aliexpresscom-dlya-opencart-2x-3x/

Если есть варианты поставить и потестировать другой давайте попробуем. Либо можно доработать этот. В общем любое решение проблемы приветстуется.

OpenCart
2 года назад
Alexandr177
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад