Не работает yml выгрузка на opencart

https://lampa-tut.ru/index.php?route=extension/feed/yandex_yml3

вот ссылка. Она не прогружается. Кто может разобраться в чем проблема отпишите.

Возможно из-за большого объема. Выгрузка идет из этого моуля

https://opencartforum.com/files/file/3846-yml-eksport-v-yandeksmarket-yandexturbo-promua-aliexpresscom-dlya-opencart-2x-3x/

Если есть варианты поставить и потестировать другой давайте попробуем. Либо можно доработать этот. В общем любое решение проблемы приветстуется.