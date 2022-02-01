Обновление сертификатов apple для веб-приложения карт лояльности (php)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки199 просмотров
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Есть веб-приложение: php + класс php-pkpass ( https://github.com/flexible-agency/php-pkpass ) , которое генерирует карточки лояльности для пользователей, которые добавляются в apple wallet . Старая лицензия apple, которую использовало приложение более не действительна.

Поэтому нужно взять новые сертификаты (файлы предоставлю) и подключить их везде где требуется в приложении. Прошу откликнуться разработчиков которые уже делали что-то подобное или понимают как это делать. Пожалуйста спрашивайте если будут вопросы.

PHP
2 года назад
Sukhanov_Alexey
Алексей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад