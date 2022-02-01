Сделать задачи по ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing [/url]Оплата по факту выполнения. Антибот: 15+37=?
Обновление сертификатов apple для веб-приложения карт лояльности (php)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть веб-приложение: php + класс php-pkpass ( https://github.com/flexible-agency/php-pkpass ) , которое генерирует карточки лояльности для пользователей, которые добавляются в apple wallet . Старая лицензия apple, которую использовало приложение более не действительна.
Поэтому нужно взять новые сертификаты (файлы предоставлю) и подключить их везде где требуется в приложении. Прошу откликнуться разработчиков которые уже делали что-то подобное или понимают как это делать. Пожалуйста спрашивайте если будут вопросы.
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