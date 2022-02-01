Проблема с плагином WPML на Wordpress

Задача не сложная для знающего разработчика. Сайт на Wp, проблема с плагином WPML

Столкнулся с проблемой, добавил строки для перевода в шаблон, формата __( 'Заказать', 'true-translations' )

Но проблема в том что их перевод не отображается на сайте, только строка вписанная в самом коде ('Заказать') если нажать в плагине данную кнопку (режим разработки) то они появляются, но когда выключаешь то все возвращается как было.

Нужно что бы перевод строк работал без режима разработки так как должно быть.

https://prnt.sc/26n0zqd

Нужен человек который хорошо разбирается в wpml. Пишите цену и срок.