Проблема с плагином WPML на Wordpress

Разработка сайта-системы тестирования. Требуется только работоспособная структура, без дизайна. Подробности в файле ТЗ. Там же пример. Более подробные подробности в личной переписке. Бюджет не более $300-320 (зависит от исполнителя). ТОЛЬКО БЕЗОПАСНЫЕ ПЛАТЕЖИ.
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Задача не сложная для знающего разработчика. Сайт на Wp, проблема с плагином WPML
Столкнулся с проблемой, добавил строки для перевода в шаблон, формата __( 'Заказать', 'true-translations' )
Но проблема в том что их перевод не отображается на сайте, только строка вписанная в самом коде ('Заказать') если нажать в плагине данную кнопку (режим разработки) то они появляются, но когда выключаешь то все возвращается как было.
Нужно что бы перевод строк работал без режима разработки так как должно быть.
Нужен человек который хорошо разбирается в wpml. Пишите цену и срок.
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