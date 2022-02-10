Создать интерактивную анимацию

Веб-программированиеЗавершен2 заявки603 просмотра
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Для обучения сотрудников нужен электронный тренажер.  Обрезка дерева. Создаем мультяшные дерево.  Курсор превращается в ножницы или секатор. Пользователь кликает в места на ветках где нужно обрезать.   Ветка падает. В двух или трех местах. После этого нажимает кнопку "Посмотреть результат" и ветки "отрастают" как в мультике. Пользователь видит последствия своих решений. 

Нужно показать что за следующий год после обрезки, сильнее растет та точка, которая выше всех.

Раньше, много лет назад у меня был такой тренажер на старом сайт uCoz. Потом я перешел на новый сайт на битрикс и  вот после многих лет потребовалось установить снова на новом сайте.  В специальной папке я сохранил то, что было на старом сайте. Это возможно файлы uCoz. Спросить прошлого фрилансера не могу - прошло много лет. Уже не помню кто делал.

Возможно вы сможете разобраться можно ли это применить или лучше начать все заново. 

https://disk.yandex.ru/d/kvRfyo8CFfGvyw

Пунктиром обозначены как отрастают ветки.

2 года назад
Valentin007
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Squier13
31 годКазахстан
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$10
1 день
RUBWMZ
Отличная работа. Смог сделать то что другие не смогли!
Чёткая задача, перерисовал объекты, немного забуксовал с анимациями и сроками, но заказчик отнёсся спокойно. Рекомендую!
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