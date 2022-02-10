Создать интерактивную анимацию

Для обучения сотрудников нужен электронный тренажер. Обрезка дерева. Создаем мультяшные дерево. Курсор превращается в ножницы или секатор. Пользователь кликает в места на ветках где нужно обрезать. Ветка падает. В двух или трех местах. После этого нажимает кнопку "Посмотреть результат" и ветки "отрастают" как в мультике. Пользователь видит последствия своих решений.

Нужно показать что за следующий год после обрезки, сильнее растет та точка, которая выше всех.

Раньше, много лет назад у меня был такой тренажер на старом сайт uCoz. Потом я перешел на новый сайт на битрикс и вот после многих лет потребовалось установить снова на новом сайте. В специальной папке я сохранил то, что было на старом сайте. Это возможно файлы uCoz. Спросить прошлого фрилансера не могу - прошло много лет. Уже не помню кто делал.

Возможно вы сможете разобраться можно ли это применить или лучше начать все заново.

https://disk.yandex.ru/d/kvRfyo8CFfGvyw

Пунктиром обозначены как отрастают ветки.