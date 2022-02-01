Незаконченный сайт на тильде

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок693 просмотра
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Ребят привет всем, у нас есть сайт не законченный на тильде, хотелось бы обсудить, сроки, бюджет(какова цена работы)(общие вопросы), и могли бы Вы взяться за это? прикреплю ниже ссылку на сайт

http://fh.software.tilda.ws/

и ссылку на макеты (на всякий случай) (все что изображено на макетах реализовать и добавить на сайт)

https://www.figma.com/file/EtOo9Lw9XwogBjXmbVo8...

Заранее спасибо тому кто откликнется

2 года назад
guest_16437191209901
2 года в сервисе
Был
2 года назад