Парсер, который соберёт все магазины в Европе

Здравствуйте, ищу немного заранее, так что по датам договоримся. Мы здесь -----> п. 5 Дизайн и верстка Есть ТЗ, для тех кто предпочитает "почитать" задачу, есть эталон продукта, для тех кому "лучше один раз увидеть". Наша с вами ...