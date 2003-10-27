Парсер, который соберёт все магазины в Европе

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки610 просмотров
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Необходим парсер этого сайта: https://www.fischersports.com/ru_ru/dealer-locator-outtra

необходимо собрать все данные контакты, города, телефоны, е-маил в формате Excel данные разбить по колонкам.

2 года назад
yakupovdmitriy12
Дмитрий 
20 летРоссия
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
30 отзывов(-1)