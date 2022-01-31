Нужен простой лендинг на тильде 3-5 секций, можно из стандартных блоков в едином стиле. Цена? Срок?
Чат бот биржа труда (одновременная работа в Телеграмм и ВатсАпп)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание задачи в прикрепленных pdf файлах. Бот должен работать сразу в двух ботах. Исполнитель дает полную инструкцию по настройке бота, в случае необходимости, по просьбе заказчика, устанавливает и настраивает.
Бот должен стабильно работать, без сбоев и перезагрузок 1 месяц.
На проверку бота 1 мес.
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