Чат бот биржа труда (одновременная работа в Телеграмм и ВатсАпп)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки700 просмотров
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Описание задачи в прикрепленных pdf файлах. Бот должен работать сразу в двух ботах. Исполнитель дает полную инструкцию по настройке бота, в случае необходимости, по просьбе заказчика, устанавливает и настраивает.

Бот должен стабильно работать, без сбоев и перезагрузок 1 месяц.

На проверку бота 1 мес.

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад