Настроить экспорт через API для WordPress

Всем привет! Предлагаю всем желающим побыть в роли тестировщика нашего сайта. Заранее отвечу на вопрос "зачем мне это нужно" затем что в итоге это получается гораздо дешевле и эффективнее чем любые аудиты от якобы профессионалов :) Мы ...