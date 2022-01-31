Настроить экспорт через API для WordPress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1249 просмотров
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1) настроить экспорт через API для WordPress https://s-tur.com.ua

2) во вложении документация

3) вывести полученную информацию на сайт https://s-tur.com.ua

4) в общем надо будет вывести 15 000 новых отелей

WordPress
2 года назад
soroka8080
Александр 
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад